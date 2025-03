¿Sigue grave?: Memo del Bosque revela detalles sobre su estado de Salud

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de que se haya difundido que el estado de salud del productor de televisión, Guillermo del Bosque, era delicado, ahora el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, reveló que al parecer el hombre que trabajó en 'Telehit' se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, con más precisión en Texas, haciéndose unos estudios y que esa es la razón de que no haya comunicado en algún tiempo.

"Batallo para escribir y casi no uso el teléfono, estoy acá por Texas. Estoy en Texas haciéndome unos estudios, en un hospital y por eso he estado más incomunicado, acá estoy, están mis hermanos acá que me apoyan, que viven por acá, entonces es más fácil todo, pero ahí la llevamos, espero que vaya todo bien con esta y ahí estaremos platicando mi querido Álex", comentó del Bosque en el audio que aparentemente le mandó a Kaffie.

Durante el 2017 el productor anunció que tenía cáncer

Lo anterior, podría dar a entender que probablemente no es actual el video que difundió la esposa del artista, Vica Andrade, hace unos días donde se le observaba a él con una mascarilla de oxígeno, bastante delgado y con un mal semblante. Puesto que por medio del programa de YouTube de Alex, anunció que el hospital que se mira en las imágenes corresponden al hospital San Ángel Inn, ubicado al sur de la Ciudad de México.

"Estaba en el hospital San Ángel Inn, no sabemos si el video es actual porque esa cama es de hospital que está en la Ciudad de México (...) dudo que ese video sea de recientes horas, porque yo lo que sé es que Guillermo del Bosque se encuentra desde hace días en Texas, está recibiendo tratamiento en EU", confirmó el periodista que participó en programa 'Sale el Sol' y actualmente tiene canal 'Villanovisión'.

Hasta el momento, se desconoce el estado clínico del cónyuge de Andrade, quien en en 2017, mencionó que fue diagnosticado con un Linfoma de Hodgkin, una enfermedad generada por la formación de células malignas de origen canceroso en el sistema linfático. En el 2020 señaló que la enfermedad había sido erradicada de su organismo pero ahora se piensa que probablemente pudo haber regresado.

