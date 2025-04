Actor agredido por Pablo Montero en 'VLA' expondría que el actor de Televisa estaba ebrio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Enrique Madrid, que fue el hombre al que agredió en obra de teatro el tan polémico actor y cantante, Pablo Montero, recientemente rompió el silencio sobre el desafortunado momento y en entrevista con Venga la Alegría hizo declaraciones que expondría estado de ebriedad por parte de la estrella de Televisa al momento de haberle dado aquel puñetazo, ¿acaso va a demandarlo?

El pasado lunes 31 de marzo, el actor de melodramas como Fuego en la Sangre fue tendencia, dado a que se filtró el video de un Madrid sobando su mandíbula, mientras que era atendido, y después otro en el que Pablo se disculpa y dice que entre entradas y salidas del escenario en las obras suceden cosas y por eso se disculpaba con Enrique. Poco después, el actor confirmó que fue agredido por Montero y en su cuenta de Instagram exigió un alto a la violencia.

Ahora, este martes 1 de abril, durante el matutino de TV Azteca, compartieron un video de una entrevista a Enrique, el cual les confesó que todo fue muy raro, pues por un tropiezo de Pablo, él fue culpable y el intérprete de Mi Piquito de Oro se volvió loco de ira, soltando el puñetazo a su rostro: "Fui agredido con un puñetazo, después un empujón y seguido de amenazas, por el actor Pablo Montero. Se volteó y me dijo que no lo volviera a hacer, que no lo volviera a empujar, le cambió completamente la cara, los ojos, todo y yo de 'Soy Kike, Pablo, ya vas'".

Ante esto, Enrique abrió la posibilidad de que el actor de Mi Corazón Es Tuyo estuviera ebrio e incluso drogado, ya que estaba my raro y se tambaleaba, además de que recibió visitas extrañas que nadie conoce y solo le dejan cosas y se van sin decir nada a nadie: "Estaba raro, es lo único que puedo decir, tambaleándose, raro con el aire, con su pelo, con su actitud, los actores también se quedaban como de '¿qué onda?', y pues con, no sé, como siempre con sus visitas extrañas que ni la producción conoce, que le traen cosas".

Con respecto a las disculpas, el actor destacó que Montero no se disculpó de manera privada, que lo que se vio en la puesta en escena de Perfume de Gardenias fue obligatorio, por exigencia de la producción, pero que por privado recibió una nueva amenaza y ahora teme por su trabajo, pero afirma que luchará: "Me mandó a llamar, yo accedí a ir con el contador y con Roberto, entonces hay testigo que no recibí disculpas en su camerino, sino otra amenaza que si lo volvía a tocar, no la iba a contar".

No voy a permitir que me difame con el productor, y menos que me haga que me quiera descansar, no sé si vaya a dar la de Villa Hermosa, ni las otras tres", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui