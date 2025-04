Actriz de Televisa tunde a Ninel Conde tras desfigurarse con cirugías: "Se hizo muchísimas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos años, el físico de Ninel Conde ha sido víctima de todo tipo de comentarios ofensivos y críticas debido al cambio que ha mostrado la famosa, no precisamente por el paso del tiempo, sino por los arreglitos estéticos a los que se ha sometido. Recientemente, una reconocida actriz de Televisa se sumó a las críticas hacia el 'Bombón Asesino' por sus cirugías, afirmando que ya se hizo "muchísimas".

Se trata de Eugenia Cauduro, quien es conocida por haber participado en exitosos melodramas de Las Estrellas como Alguna vez tendremos alas, Niña amada mía, Abismo de pasión, El amor no tiene precio y Quererlo todo. Recientemente, la artista mexicana fue captada en un evento público y se le cuestionó cuál era su sentir ante el físico que tiene a sus 56 años: "Estoy contenta con lo que hay", dijo ante las cámaras de Venga la Alegría.

Posteriormente, los reporteros le preguntaron si alguna vez se había sometido a un tratamiento invasivo para mejorar su apariencia y ella lo descartó: "Nunca, aquí se ve, se siente, lo podemos constatar, pero me encantaría una cosita así (que me estiren), tengo 56 años, nunca me he hecho nada", dijo Eugenia, quien llegó a subir 33 kilos a causa de la depresión que sufrió durante su divorcio.

Antes y después de Ninel Conde

Luego, un integrante de la prensa le dijo que si estaba dispuesta a probar algún arreglito de los que se practicó Ninel y ella respondió contundente: "No, como Ninel Conde no...". Asimismo, resaltó que le parece que la actriz y cantante ya abusó de estos tratamientos: "Cuando digo que como Ninel Conde no, lo digo porque siente que se hizo muchísimas ¿no? y es muy respetable, si tiene las ganas y la economía para hacerlo, que lo haga".

Además, reiteró su negativa: "Yo personalmente contestando a tu pregunta: no, si me llegara a hacer una cosa sería una y ya". Tras críticar el nuevo rostro de Ninel Conde, Eugenia también habló sobre la tendencia que hay ahora de no criticar cuerpos ajenos: "Es que hay más consciencia, en el sentido de que nadie es quién para juzgar un cuerpo que no habita, que no carga, que no siente...", dijo la actriz que sufrió obesidad.

Posteriormente, Cauduro mencionó que aquellos que critican un físico no saben qué hay detrás de la persona: "Hay muchas razones por las que la gente puede estar pasada de peso o muy por debajo de su peso, puede haber enfermedades, depresiones, tantas cosas".

