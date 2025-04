Agredería a su novia: Actor de Televisa recaería en el alcohol; así lo captaron de fiesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que estar internado en clínica de rehabilitación no fue suficiente para Leonardo García, y lograr que se alejara de los vicios, debido a que se acaba de afirmar que el actor de Televisa acaba de tener una recaída en el alcohol, tras el ultimátum por agredir a su novia físicamente. La revista TV Notas filtró varas fotos de este bebiendo, al captarlo de fiesta con varios actores de su obra de teatro.

En septiembre del 2024, un supuesto amigo de Leonardo, aseguró que este estaría hundido en las drogas desde hace más de un año, y que supuestamente cuando se encuentra bajo los efectos de estas sustancias nocivas para la salud, pierde el control y lo llevan a ser violento y agredir a su novia físicamente, la cirujana plástica Flaminia Villagrán, quien al parecer lo internó bajo la amenaza de abandonarlo si no lo hacía: "Que él aceptara internarse fue una condición que le puso para que la relación siguiera".

Ahora, el mismo amiga acaba de hablar nuevamente para TV Notas, afirmando que todo estaba marchando bien en la vida del hijo de Andrés Gracia, y que su pareja estaba siendo un gran apoyo para él, asegurando que lejos de los vicios, el actor es un hombre maravilloso y caballeroso: "Cuando él no bebe, es un gran hombre, muy hogareño. Tiene ya casi 3 años con su pareja y se llevan muy bien. La gente pensará que Leonardo es un tipo rudo, machista, pero no es así. Es muy dedicado a su pareja. Todo marcha miel sobre hojuelas".

Leonardo se iría de fiesta por tres días. TV Notas

Pero que ahora, todo parece ser que cambiara por dejarse llevar por sus compañeros de la obra de teatro Soltero, Casado, Viudo, Divorciado, ya que al parecer el pasado 21 de marzo, varios de sus colegas, entre ellos Sian Chiong, se lo llevaron a beber: "Ese día estuvo en un evento del productor Enrique Gou y se encontró con unos amigos, entre ellos a Sian Chiong. Llegó solo, porque su novia tuvo que viajar a Guatemala, al evento del Fashion week".

Al parecer, Leonardo trató de solamente beber refresco y mantener la conversación casual con el exhabitante de La Casa de los Famosos México, pero que después lo invitaron a otro lugar en el que recayó tristemente, pues era un ambiente en el que la tentación del alcohol estaba por todos lados, y al parecer terminó tres días de fiesta: "Los amigos no tuvieron reparo en subir fotos donde se les ve enfiestados. Leonardo se la siguió por 3 días. Aprovechó la ausencia de su novia".

Finalmente, la fuente destacó que el hijo de Pedro Navajas, supuestamente le ha confesad que le ha sido muy complicado el superar que perdió su departamento por un fraude inmobiliario, y muchos traumas de la infancia que no ha podido superar, por lo que sigue luchando: "No (tomó drogas), me dijo que solo fue alcohol, pero es una puerta a las drogas. Sabe que no debe consumirlo. No sé si ella (novia) ya se enteró, pero a través de la revista lo hará. Ojalá no lo termine, porque sabemos que lo tenía sentenciado

Lo cuida mucho. Pagó todos los gastos de su rehabilitación. Está siempre al pendiente de él. Esperemos esto haya sido solo un resbalón y siga con su programa de AA (Alcohólicos Anónimos). Ambos tienen planes de boda. Ojalá esto no los empañe y él salga avante de esto", concluyó.

Leonardo bebiendo en marzo. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui