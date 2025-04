Cáncer mata a actriz tras retiro de Televisa y exhiben secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace 3 meses, Televisa y el medio artístico mexicano se paralizó luego de que se reportara que la reconocida artista Dulce había fallecido repentinamente a los 59 años. Y es que aunque se sabía que había estado luchando contra varios problemas desde hace meses, se desconocía que su salud estaba comprometida. A raíz de su muerte, el nombre de la actriz y cantante ha estado involucrada en escándalos, varios de ellos por el tema de la herencia.

Aunque se creía que la originaria de Tamaulipas le había dejado todo a su hija, Romina Mircolli, ahora ha salido a la luz un fuerte secreto que se llevó a la tumba. Resulta que el diseñador de modas mexicano, Mitzy, reveló que Dulce lo heredó en vida, afirmando que lo dejó a cargo de uno de sus últimos proyectos en el ámbito empresarial. De acuerdo con el modisto que ha colaborado con diversas estrellas, fue la propia intérprete de Tu muñeca quien tuvo esta idea, pues le tenía gran agradecimiento porque la vistió durante casi toda su carrera.

Dulce habría heredado en vida a Mitzy

Frente a las cámaras de Ventaneando y otros programas, el reconocido artista manifestó que él tiene los derechos para comercializar todo tipo de cosméticos, perfumería y jabones con el nombre de la fallecida artista: "Dulce cosméticos me lo dejó Dulce, esto de aquí está todo legalmente". En este sentido, el diseñador también se encargó de mostrar que todo el proceso está legalizado, con el expediente número 37496, el cual se inició el 25 de agosto del 2023 y vence el 5 de noviembre de 2034.

Empezamos a trabajar con ella para lo de sus pinturas, sus paletas y todo eso, y me dijo: ‘oye, ¿por qué no lo agarras tú?, y yo te firmo todo para que lo hagas tú’. Entonces me lo dio, me lo hizo por 10 años. Esto es lo que Dulce me heredó", contó Mitzy con orgullo.

Pero cuando surgió la interrogante sobre si Romina Mircoli, hija y heredera universal de Dulce, no tendría ningún inconveniente o podría impugnar dicho documento, Mitzy respondió: "Podría ser si ella quisiera, digo, pero yo aquí tengo un papel que me avala, y que lo voy a (mostrar)…, no creo que lo haga. Ella ya tuvo el contrato, ya sabe que está este contrato y que está legalizado".

Finalmente, Mitzy desveló que parte de las ganancias de esta nueva línea de productos serán para una persona muy especial en la vida de Dulce. "Su adoración, su máximo era su nieto. Sale de mí, yo te lo estoy diciendo que de esto, sí, para su nieto", explicó el modisto. Cabe resaltar que las declaraciones no fueron bien recibidas por muchos fans, ya que consideran que él debería de ceder todo a Romina, afirmando que Dulce trabajó toda su vida para darle lo mejor a su única heredera.

Fuente: Tribuna