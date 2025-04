Inés Gómez Mont está en EU: UIF pide su extradición en la mañanera de Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la UIF en México, Pablo Gómez, acaba de presentar un informe sobre el caso de la expresentadora de TV, Inés Gómez Mont, asegurando que se encuentra eludiendo a la justicia del país en Estados Unidos, por lo cual durante su informe en la mañanera de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externó su deseo que enfrente sus cargos criminales y pide su extradición de inmediato.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó que él desde hace tiempo busca que Inés junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga, sean extraditados a México, y que lleven su proceso de manera legal, como está marcado desde la prisión, destacando que espera pronto un cambio y sean enviados de regreso al país: "Se fueron a vivir en Estados Unidos, han podido eludir la extradición de Estados Unidos a M��xico, esperemos que las cosas cambien y sean extraditados y enfrenten su responsabilidad ante los tribunales mexicanos".

Finalmente, destacó que al ser buscados por cargos criminales como lavado de dinero, y obtener su patrimonio fraudulentamente, desconoce el porque se liberaron sus cuentas, pero que aún así la orden de aprehensión en su contra sí está vigente y una vez en México serán detenidos por las autoridades: "La orden del Poder Judicial de eliminar de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción a pesar de que el ministerio público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas".

Por su parte, la actual mandataria, del partido de Morena, al tomar la palabra, criticó el que le fueran desbloqueadas sus cuentas, destacando que la jueza que ordenó esto, liberándoles alrededor de 35 mil millones de pesos, es corrupta y que ello era el claro ejemplo por el que se pidió el votar por los jurados: "Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio, porque no puede ser esta colusión y corrupción de los jueces y muchos ministros de la corte".

Finalmente, declaró que el poder de justicia se encuentra haciendo unos cambios en las leyes, para impedir que aquellos que tengan ordenes de aprehensión en su contra puedan usar su dinero, y en caso de tener cuentas bancarias congeladas, que no se les permita liberarlas hasta que se realice un juicio por sus delitos: "Son modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir, debe haber un juicio de fondo para demostrar que se deben liberar los fondos por una mala interpretación de la UIF, no una primera suspensión para liberar los recursos".

Fuente: Tribuna del Yaqui