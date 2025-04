¿La violentó? Andrea Escalona expone la verdadera cara de Pablo Montero tras agredir a actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Andrea Escalona, acaba de brindar una entrevista para hablar con respecto a la más reciente polémica de Pablo Montero, por haber agredido a actor mientras que estaban en plena obra de teatro, en la que no dudo en exponer la verdadera cara del reconocido actor y cantante mexicano, ¿acaso fue violento con ella al ser pareja de baile?

El lunes 31 de marzo se comenzó a viralizar un video en que el actor, Enrique Madrid, se soba la mandíbula y es auxiliado por sus compañeros. Según lo informado por TV Notas, quien lo dejó así fue Pablo, ya que supuestamente perdió os estribos entre sus apariciones sobre el escenario en la obra de teatro, Perfume de Gardenias, donde salió a ofrecer una disculpa de su exabrupto, sin dar detalles al respecto.

Mientras que Enrique en su cuenta de Instagram pidió un alto a la violencia y agresiones, Escalona, con la cual fue trabajó mano a mano en el programa Hoy, se ha negado rotundamente a hablar mal del actor de Televisa, afirmando que ella no vio nada de una agresión a un compañero: "Ay amigo me agarraste en curva, algo había oído, algo había leído en un portal, pero la verdad no he terminado de averiguar y no me gustaría emitir ninguna opinión de algo que desconozco".

Pero, aunque no quiso decir nada con respecto al tema, recalcó que al formar parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, él se portó de manera maravillosa, fue un caballero en absoluto y mostró un gran profesionalismo, negando que a su lado fuera agresivo o incluso alcohólico: "Lo que yo te puedo decir es que es un tipo profesional, yo no tuve ningún problema con él, de hecho yo a Pablo las últimas veces lo he visto bien, bastante limpio, pero desconozco que pasó, entonces pues tampoco".

La sobrina de Andrea Rodríguez Doria afirma que Pablo no estaba sufriendo de ninguna recaída y que ella lo vio el año pasado muy bien, motivado para salir adelante, pero no sabía nada de él en la actualidad, por lo que se negó a dar más declaraciones al respecto, señalando que lo quiere mucho y no sabe que le pasó: "La última vez que lo vi fue en diciembre del año pasado, fue al programa Hoy y hasta le dije 'Ay Pablo te veo muy bien', pero pues la vida pasa, lo proyectos van cambiando".

Fuente: Tribuna del Yaqui