¿Muere Lupita D'Alessio? Tras hospitalización, filtran última voluntad y su testamento

Ciudad de México.- A solo unas semanas de ser hospitalizada de emergencia, hace poco, una supuesta amiga de Lupita D'Alessio, dio una fuerte noticia sobre la querida cantante mexicana, filtrando la última voluntad, además de señalar que también se actualizó su testamento, lo que ha despertado las preocupaciones entre miles de los fans de la querida artista por su delicado estado de salud, ¿acaso morirá?

A varia semanas que en Ventaneando se confirmara que por problemas respiratorios se internó a D'Alessio, una presunta amiga de la cantante acaba de hablar para TV Notas, a los que les confesó que su estadía en el nosocomio fue muy alarmante para todos, ya que fue de un momento a otro: "Nos preocupamos muchísimo cuando la internaron. Días antes de ser hospitalizada, ella andaba feliz en su casa, en la playa. Luego voló a la CDMX. De un día para otro nos enteramos de que había tenido problemas respiratorios. No nos esperábamos que sucediera".

Ante esto, mencionó que la denominada 'Leona Dormida' vio su propia mortalidad y decidió hacer su testamente de inmediato, además de seleccionar quien va a ser el encargado de que su última voluntad sea cumplida a cabalidad, ya que no desea pleitos entre sus hijos: "Su hospitalización la dejó con mucha preocupación y, como dice el dicho: 'Mujer precavida vale por 2'. Para que no hubiera problemas en la familia y evitar peleas por sus bienes, decidió dejar todo listo y bien estipulado en su testamento, por cualquier cosa que pudiera pasar".

La presunta amiga, aseguró que la exactriz de Televisa no está enferma a tal punto de que ya esté desahuciada, pero sí tiene problemas que causa preocupación y prefiere prevenir ante alguna inesperada, porque no quiere dejarle complicaciones a sus familiares, además de que su naturaleza ordenada la instó a controlar este tema antes: "Yo sabía que en algún momento se iba a poner a ver ese tema tan importante. A lo largo de su carrera, con esfuerzo y dedicación, ha logrado hacerse de sus cosas. Solo uno de sus hijos se hará cargo de cumplir sus voluntades cuando ya no esté".

Con respecto a su testamento, confesó que no sabe como acomodó su patrimonio, solo que será Ernesto D'Alessio el encargo de ver que se cumplan sus últimos deseos: "No sé con exactitud cómo quedó el testamento, ni los porcentajes de nada. Lupita nos dijo que Ernesto quedó como albacea. Él fungirá esa labor en caso de que su mamá falte". La fuente asegura que a todos los dejó bien protegidos y confía en todos, pero que siente que Ernesto es el más maduro y va a respetar al 100 por ciento lo que deje estipulado.

Finalmente, la presunta amiga de la intérprete de Mentiras, declaró que Lupita se encuentra estable y ya está en su hogar descansando y recuperándose favorablemente: "Afortunadamente, mi amiga ya está en recuperación desde su hogar. La observan y monitorean para que no recaiga. Deseo con todo mi ser que tengamos a Lupita D'Alessio por muchos años más".

Fuente: Tribuna del Yaqui