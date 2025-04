Pablo Montero cuenta su versión sobre golpiza que propinó a actor en ‘Perfume de Gardenia’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que a través del programa matutino 'Hoy' la supuesta víctima de la agresión, Enrique Madrid, haya contado un poco de lo ocurrido entre él y Pablo Montero, ahora salió a defenderse el actor de Mi corazón es tuyo, quien aseguró que la situación pasó detrás del escenario y solo reaccionó porque en dos ocasiones había sido empujado por Madrid, algo que no pudo aguantar más y lo confrontó.

“Esto pasó atrás del escenario, porque ya eran más de dos veces que me empujaba para entrar al escenario”, dijo a través de un mensaje de texto compartido por el programa 'Venga la Alegría'. De la misma manera, Pablo hizo hincapié en que ya había admitido su responsabilidad por sus actos. “Después del altercado, al final de la función, en el escenario, frente al público y con todos mis compañeros, les dije lo que había pasado y le pedí una disculpa al señor”, añadió al respecto.

Por su parte, la versión de Enrique es que Montero se tropezó mientras iba con su celular y terminó pensando que fue empujado por él. Debido a la agresión el hombre decidió demandar al intérprete de Piquito de Oro, pero cuando se enteró la producción de Perfume de Gardenia, lo despidieron. No obstante, no fue lo único porque también le ofrecieron cinco mil pesos por no demandar al cantante.

Según la versión de Montero perdió la paciencia porque Madrid lo molestaba mucho

En contraparte el productor Omar Suárez, reveló en el programa 'De Primera Mano' que no fue un fuerte golpe que solo se trató de una "semicachetada". Además, aseguró que Enrique Madrid ya había tenido problemas antes con el exnovio de Aracely Arámbula, ya que según solía empujarlo y aunque Suárez dice que no se encuentra a favor de la violencia piensa que en realidad fue un altercado.

De acuerdo con un video que se ha viralizado en redes, Madrid habría sido atendido por personal del staff, luego de recibir un presunto golpe en el rostro por parte de Pablo Montero. En este sentido, también se reporta que la agresión habría ocurrido mientras se encontraban dando lectura al guion, ya que Enrique se encargaría de estudiar con Pablo Montero sus líneas correspondientes en la obra.

Poco después, se difundieron las imágenes donde Pablo se pronuncia sobre el hecho durante una de las funciones: “La verdad es que, pasan muchas cosas, ¿no? Detrás del escenario, hay una persona que a mí me asiste, que es mi amigo... Está para repasar mis textos… Se llama Enrique, ven para acá…Quiero pedir una disculpa. Con respeto a todos… Que los quiero mucho. Somos una familia”, expresó sin dar detalles en ese momento.

Fuente: Tribuna/ Agencia México