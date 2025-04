¿Tiene cáncer? Actor de Televisa haba de su salud y estremece a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, Gabriel Soto, después de un año de incertidumbre y depresión acaba de dar actualización de su alarmante salud, durante una entrevista al programa Hoy, al cual logró estremecer con fuerte confesión sobre la drástica medida que ha tomado en su vida después de enfrentarse a aterrador diagnóstico médico, ¿acaso sí tiene cáncer el actor de Televisa?

Después de meses en estado de depresión y creyendo que tenía enfermedad mortal, ahora, Soto sorprendió desde el foro de grabaciones de Monteverde, su nuevo melodrama, asegurando que esto lo tiene más emocionado que nunca y lo ha sacado adelante en ese último empujón contra la depresión: "Estamos a nada del estreno, ya llevamos un mes grabando, ya agarramos, moldeamos un poquito el personaje como la energía entre los compañeros, como evidentemente los técnicos y todo, y estoy muy emocionado".

El actor de melodramas como Mi Camino Es Amarte, dejó en shock al revelar que tras un año de muchas bajas en su salud y tener un panorama muy delicado, ahora oficialmente estaba dado de alta y por eso pudo volver a la actuación, al deporte y ejercicio, destacando que todo fue difícil pero ya pasó: "Me siento mejor que nunca, ya también dado de alta de salud, después de un año tan complicado y tan difícil, que yo asumo mucho el tema de salud con lo emocional, entonces ahora que estoy muy bien, ya salí adelante, me dieron de alta, ya regresé a lo que me encanta, que me motivan".

El exesposo de Geraldine Bazán, agregó que su proceso para estar ahora en ese estado de motivación, de felicidad y optimismo para salir adelante, es que también ha comenzado a trabajar en él mismo, en amarse más a él y mejorar esos aspectos que no le gustan sobre él, además del amor de sus hijas: "Ha sido también un trabajo muy fuerte y muy intenso, de trabajo interno de amor propio, de meditaciones, el amor de mis hijas, y muchas cosas que ahorita me tienen al tope, me tienen al 200 por ciento".

Finalmente, negó rotundamente que vaya a regresar con Irina Baeva o que esté en busca de un nuevo amor, dejando en shock al mencionar que soltero está enfocándose en ser mejor como persona y profesional, por lo que ahora prefiere quedarse así, libre de compromiso: "Así nos vamos a quedar un ratito, trabajando en mi, trabajando en mis proyectos, trabajando en salir yo adelante, en recuperarme como persona, como ser humano, con el corazón, con muchas cosas y ahora mejor así, enfocarme en lo que tengo que enfocarme".

Fuente: Tribuna del Yaqui