¡Volverá!: Es oficial, Keanu Reeves formará parte de la película ‘John Wick: Capítulo 5’

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Las opiniones de los fanáticos están divididas, aunque la balance se inclina por aquellos que no se encuentran tan emocionados por el regreso de John Wick, interpretado por el actor canadiense Keanu Reeves. Pero no hay de que preocuparse porque la molestia de los usuarios no se debe a una falta de cariño hacia el personaje, la verdadera razón es porque sus seguidores consideran que no tiene sentido que en ‘John Wick: Capítulo 4’ mataran al antihéroe y ahora quieran revivirlo.

La noticia se hizo oficial en CinemaCon, donde se lleva a cabo la reunión más grande e importante de propietarios de salas de cine de todo el mundo, ocurrió este martes 1 de abril en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, lo confirmó Lions Gate Entertainment, quien aseguró que el hombre de 60 años regresará al personaje. Por otra parte, hasta el momento de la realización de esta nota Reeves no ha manifestado su opinión.

¿Qué pasó en ‘John Wick: Capítulo 4’?

Ya casi para concluir la cinta hay un enfrentamiento entre John Wick y Marqués Vincent de Gramont, el antagonista que interpreta Bill Skarsgård, ambos tienen un duelo en la Basílica del Sacré Coeur en París, lamentablemente John recibe un disparo que lo hace caer herido y posteriormente sueña con su esposa fallecida, Helen. Después de todo esto se mira que colapsa cuando se encuentra bajando las escaleras y así finalmente a pantalla se va a negro.

El regreso de Keanu Reeves

La decisión de Reeves de volver a encarnar a John Wick no fue sencilla. De acuerdo con declaraciones de los productores, el actor y el director Chad Stahelski solo aceptarían si la historia ofrecía algo realmente innovador y sorprendente para el personaje y su universo. Reeves, reconocido por su dedicación a cada rol que interpreta, admitió que su corazón lo impulsaba a continuar, aunque bromeó sobre si sus rodillas resistirían la exigencia física.

De acuerdo con información extraoficial cobró en ‘John Wick: Capítulo 4’ $39,000 por palabra

La saga de John Wick: un fenómeno imparable

Desde su debut en 2014, la franquicia de John Wick se ha convertido en un éxito global. Con cuatro películas hasta la fecha, la saga ha acumulado más de mil millones de dólares en taquilla. Cada entrega ha superado a su predecesora en recaudación:

• John Wick (2014): $86 millones.

• John Wick: Capítulo 2 (2017): $174 millones.

• John Wick: Capítulo 3 - Parabellum (2019): $328 millones.

• John Wick: Capítulo 4 (2023): $425 millones.

Por último, todavía hay unos fans emocionados que solo piden una buena justificación, tal es el caso de Ariel Lobato, un joven que publicó en X (antes Twitter) el siguiente comentario: "A mí no me gustó que lo hayan matado al final de la cuarta. Si justifican bien como sigue vivo, pues muy bien. Porque no habían avisado que la cuarta era la última de John Wick y yo quería verlo destruir a la Alta Mesa", dejó en claro en publicación que hablaba del tema.

Fuente: Tribuna/ Agencia México