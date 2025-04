Alarma en Televisa: Galilea Montijo revela en 'Hoy' que sufre padecimiento y rompe en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Galilea Montijo acaparó la atención de toda la prensa y de sus miles de seguidores, ya que durante la reciente transmisión del programa Hoy compartió que enfrenta un duro padecimiento y no pudo contener las lágrimas. ¿La tapatía se encuentra grave? Afortunadamente, la complicación de salud de la presentadora no es delicada, sin embargo, sus fans están preocupados.

'La Gali' decidió platicar esta parte tan privada de su vida durante la mañana de este miércoles 9 de abril, debido a que en el foro recibieron a un especialista en alineación alphabiótica. La también actriz nacida en Jalisco compartió que a ella le llamó mucho la atención el trabajo de este terapeuta pues es capaz de aliviar dolores muy intensos. En ese sentido, Montijo compartió el dolor que la aqueja desde que se convirtió en madre:

Yo tengo un dolor en el coxis, a partir de que tuve a Mateo, me vinieron muchísimas broncas y achaques en la columna, pero también me dices tú que son muchos (problemas) emocionales", dijo en primera instancia.

Posteriormente, la famosa se puso en manos de Marco Trespalacios someterse a una alineación corporal, en la cual quedó evidenciada que incluso una de sus piernas estaba más larga que la otra: "En la columna alojamos sentimientos que a lo mejor no hemos trabajado y generalmente en la parte baja de la espalda solemos depositar sentimientos de tristeza que no resolvimos, que todo mundo tiene, se alojan ahí", contó el especialista mientras atendía a Galilea.

Galilea Montijo fue sometida a un tratamiento en vivo

El público del Canal de Las Estrellas quedó en shock al ver que la tapatía era sometida a esta terapia en plena transmisión en vivo, la cual consistió en realizar diversos movimientos para liberar la tensión nerviosa en el cuerpo de 'La Gali'. Aunque la conductora se quejó mientras la ponían "en balance", finalmente aseguró que no le dolió: "Ojo, no me dolió nada, sentí que descansó mi alma un poquito", compartió con lágrimas en los ojos.

Sí, Montijo no pudo contener el llanto mientras el especialista hacía su trabajo. Antes de aplaudir el enorme trabajo que hizo Marco, la famosa aseguró haber sentido mucho alivio y derramó más lágrimas: "Nos acostumbramos a vivir con dolores, tanto emocionales como físicos que se reflejan en los dolores físicos, Marco, gracias, me quitaste como 20 años de encima, del alma", expresó la exesposa de Fernando Reina Iglesias.

Fuente: Tribuna