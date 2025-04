"Así se gana": Gabriel Soto responde a Irina Baeva tras acusarlo de infiel y violentador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico galán de melodramas mexicano, Gabriel Soto, mediante un comunicado para People en Español mandó un comunicado breve y conciso, en el que responde contundentemente a la actriz originaria de Rusia, Irina Baeva, además de que empleó sus redes sociales para compartir un poderoso mensaje que sería en su contra, después de que lo tachara de infiel y afirmar que la violentó en su relación

En julio del 2024, Soto a través de su cuenta de Instagram anunció su oficial separación de la actriz Rusa, afirmando que fue de común acuerdo. Poco después, Irina desmintió el comunicado de Soto y hasta señaló que en marzo de ese año se casaron, destacando que había muchas cosas por decir, pero que solo se limitaría a desmentir el que ella tuviera conocimiento de la ruptura y de la creación de dicho comunicado.

A casi un año de todo este drama y que supuestamente Baeva rehace su vida con Giovanni Medina, durante su entrevista en el programa Montse y Joe, la rusa declaró que su relación no terminó porque Gabriel estuviera enfermo y ella no quisiera cuidarlo, sino que fueron por infidelidades de parte de él y violencia de diferentes tipos, que ella no notaba hasta poco antes de terminar. Asegura que nunca le pegó, pero sí ejerció verbal y emocional.

Hasta el día de hoy que volteo a ver y me acuerdo, inclusive como la sensación, el cómo me sentía, lo que estaba pasando. Híjole, de verdad digo, wow, ¿cómo pude haber permitido tanto?", agregó Irina.

Después de que el programa con Montserrat Oliver saliera al aire, el equipo de actor de melodramas como Monteverde, mandaron un muy breve comunicado a People en Español, en el que declararon que Soto no tenía que dar ninguna declaración al respecto, debido a que era un hombre que estaba en otro punto de su vida y no iba a hablar de terceras personas: "(Gabriel) dice que no dará ninguna declaración más, porque (él) no habla ya de terceras personas".

Pero, pese a que aseguró que no daría más declaraciones sobre el tema de la actriz de Vino el Amor, en sus redes sociales compartió un video con un mensaje, que dice 'Rocky Balboa', que se asocia sería para la rusa, debido a que en este se puede escuchar que sin importar los golpes que recibas, lo que vale es como sigues adelante: "No se trata del golpe que recibas, sino de cómo sigas hacia adelante... Así es cómo se gana".

Gabriel envía mensaje de fortaleza tras drama con Irina. Instagram @gabrielsoto

Fuente: Tribuna del Yaqui