'Chicken Jockey': ¿Por qué causó tanto revuelo esta escena de 'Una película de Minecraft'?

Ciudad de México.- Una película de Minecraft, dirigida por el director Jader Hess, es una cinta que fue adaptada del videojuego con el mismo nombre, que cuenta con la participación de famosos como la reconocida actriz Emma Myres como Natalie, Jason Momoa como Gared y Jack Black interpretando el icónico papel de Steve. La película se estrenó el pasado 4 de abril del presente año y ha causado mucho revuelo en distintas redes sociales, ¿Por qué hay tanto furor por esta cinta?

En redes sociales se ha viralizado la expresión 'Chicken Jockey', que es proveniente de una escena de la película en donde un zombi bebé se sube a un pollo y forma lo que pareciera ser un jinete de pollo. La famosa frase dicha por Jack ocurre en la escena donde el actor Jason Momoa se encuentra arriba de un ring a punto de iniciar una pelea y se le presenta un pollo sin saber que segundos después bajaría un zombi bebé y se montaría. Esta situación causó distintas reacciones inesperadas en cines.

Icónica escena de la expresión "Chicken Jockey". /Créditos: Twitter

La escena se volvió rápidamente icónica ya que hace referencia al juego, dicho suceso es tan raro de presenciar, incluso mientras te encuentras explorando pues pocas veces los jugadores logran toparse con un zombi bebé montando un pollo. Las reacciones desplomaron redes socialesm ya que circulan videos usuarios que fueron captados arrojando palomitas por todos lados, subiéndose unos encima de otros para cargarlos, e incluso un icónico suceso en el que lograron infiltrar una gallina a la sala de cine.

La reacciones causaron alboroto en las salas y se menciona que los empleados de distintos cines tuvieron que intervenir entrando y poniendo orden e incluso en un video se muestra cómo entra la Policía a una sala. El director Jared Hess no tardó en pronunciarse ante dicho suceso. "Es gracioso porque es literalmente gente vitoreando y lanzando palomitas, lo que me parece tan divertido", mencionó.

La película ya ha sido todo un éxito no solo en redes sociales, si no también en taquilla ya que en su primer fin de semana del estreno recaudo 163 millones de dólares, comparándose con otros estrenos como Deadpool & Wolverine , Barbie y The Super Mario Bros, por lo que hasta el momento es considerada la mejor adaptación cinematográfica de un videojuego, sin embargo, no se salva de las opiniones divididas sobre si realmente es buena. ¿Te animarías a verla?

