Conductora de 'Netas Divinas' sufre repentina muerte y lloran su partida en pleno programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El elenco de Netas Divinas se vistió de luto y llenó de tristeza al público debido a que durante la más reciente emisión del programa anunciaron la dura pérdida que está enfrentando una de sus conductoras. Resulta que la noche de ayer miércoles, la producción y elenco de este programa de Unicable lamentaron el fallecimiento de Memo del Bosque, quien era muy querido por la presentadora Natalia Téllez.

La primera en hablar de la muerte del productor fue Daniela Magún, quien expresó: "Sí quiero decirles que sentimos muchísimo la pérdida de Memo del Bosque, la verdad es que yo sé Nat, que era muy cercano para ti, que Vica lo es. Nuestras condolencias para ella y para sus hijos". Asimismo, la cantante recordó que conoció a Memo desde que era una niña: "Yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimo con Memo, nos hizo el primer video de Kabah de la historia, de Encontré el amor".

En ese sentido, Daniela aseguró que trabajar con Memo siempre fue muy especial: "Éramos unos niños y en momentos que, como niños, puedes estar en lugares vulnerables y peligrosos, estar en las manos de Memo del Bosque era como sagrado, te cuidaba, protegía, yo siento mucho su partida". Por su parte, Consuelo Duval preguntó sobre el estremecedor mensaje que se publicó en las redes de Memo para anunciar su muerte: "El texto que está en redes sociales ¿lo escribió él?".

Inmediatamente después, Natalia respondió: "La verdad lo desconozco, la gente dice que pareciera un texto que él escribió sabiendo (que se acercaba su final), pues Memo llevaba un largo proceso de enfermedad". Siguiendo con el tema, la 'pecocita' aplaudió las últimas palabras del productor: "Parece algo en primera persona que Memo dejó, si es así, es algo aún más valioso, como una despedida también, haciendo una oda a su vida, a sus experiencias, a sus hijos".

Natalia Téllez fue una persona muy cercana a Memo del Bosque

En ese momento, Téllez continuó hablando del maravilloso trabajo que había hecho Del Bosque al frente del Canal Telehit: "Yo a Vica la amo profundamente, le agradezco muchísimo a Memo que lo que nos dio, en mi caso, fue un canal que fue un semillero de gente joven, de verdad no había otro espacio dónde ser conductor, no había otro espacio dónde experimentar, agradezco mucho, fue una de las épocas más felices de mi vida".

Creo que Memo fue pionero en hacer televisión más irreverente", agregó.

Finalmente, la exconductora de Hoy se dirigió a Vica Andrade, la viuda de Memo, y a sus hijos: "Vica y a los niños yo los quiero mucho, yo quiero decir que Vica me adoptó, yo siento que es de esas mujeres que mi mamá me mandó para protegerme, fue de verdad una figura materna para mí, que me ayudó, que me cuidó, de verdad Vica te quiero y siento mucho esto, quiero mucho a los niños", dijo Natalia consternada.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable