¿Dejar a Cazzu? Christian Nodal revela el mayor arrepentimiento de su vida y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico cantante de regional mexicano, Christian Nodal, recientemente dio una nueva entrevista en la que fue sincero con su vida laboral y profesional, por lo que confesó cual ha sido el mayor arrepentimiento de su vida, que de tener oportunidad regresaría el tiempo para cambiarlo y no hacerlo, lo cual dejó en shock a los presentes y a quienes lo vieron, ¿acaso fue dejar a Cazzu?

Actualmente Nodal se encuentra retomando con fuerza su etapa de compositor y está lanzando nueva música, por lo que en este 2025 ya está disponible sus dos canciones nuevas, El Amigo y Amé, que ya están resonando con fuerza entre sus millones de fans, que aunque no lo apoyan en lo personal, han demostrado que en lo profesional es diferente. Por este motivo, ha dado diferentes entrevistas siendo sumamente sincero con lo que desea.

En sus más recientes declaraciones, el esposo de Ángela Aguilar, señaló que en años pasados prefirió mantener una distancia con los medios de comunicación, fue porque mentalmente no estaba listo para enfrentar todo el odio que le caía encima, en especial porque vivía cosas hermosas: "Creo que no estaba en un momento donde me sintiera yo, emocionalmente o profesionalmente preparado para dar cara a tantas cosas feas que había. Estaban pasando muchas cosas bonitas en la vida y siempre el enfoque era más negativo".

Pero que ahora todo eso ha cambiado, y en medio de su matrimonio con la hija menor de Pepe Aguilar y lanzamiento de nuevas canciones, señaló que está listo para una relación más cercana a los medios. Al dar este pase libre, le cuestionaron que es lo peor que ha leído sobre él, y señaló que el que critiquen duramente la afinación de su voz, porque él como cantante lo da todo para ser el mejor: "Que soy desafinado, creo que es lo peor que han dicho de mí. La verdad yo sí afino mucho, no me gusta que digan que soy mal cantante".

Inesperadamente, cuando se le cuestionó si había algo que quisiera cambiar en sus elecciones, algo de lo que verdaderamente se arrepiente, el creador de Ya No Somos Ni Seremos, mencionó que el hecho de hacerse tatuajes en el rostro, pues ahora, se encuentra retirándolos y le causa mucho dolor que se pudo haber evitado: "Quizá tatuarme la cara, porque ahorita ya me lo estoy quitando, entonces me habría ahorrado mucho tiempo y dolor".

Fuente: Tribuna del Yaqui