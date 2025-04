¿La dejó en la calle? Conductor de TV Azteca comete fraude millonario con Anette Cuburu

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Fue mediante el programa de Dulce y Picosito, que el polémico reportero de espectáculos, Gabriel 'Gabo' Cuevas, reveló que presuntamente Artur ha orquestado desde hace varios meses una serie de fraudes a varias de las celebridades del Ajusco, que tenían su entera confianza, por varios años trabajando juntos. Según Cuevas, Vázquez los engañó mediante su propia agencia de campañas publicitarias.

El reportero de Venga la Alegría, donde conoció a Cuburu y creo un lazo con ella, afirma que Artur comenzó a contratar a varios personajes de la televisora, como Gary Centeno, para que cubrieran eventos y campañas publicitarias, pero, cuando llegaba el momento del pago, simplemente daba largas y desaparecía sin pagar: "Me busca Gary Centeno y me dice: 'Estoy muy sacado de onda porque esta persona no me está pagando. Me debe 30 mil pesos'. Me dice: 'No es mucho, pero son siete meses que me da largas, que el cliente no paga y perdón, pero nosotros ya cumplimos'", aseguró Cuevas que dijo Centeno.

Artur conoció a Anette en Al Extremo. Internet

Al parecer, entre la lista de los estafados están Álex B, Carlos Guerrero y Agustín Argüello, que hicieron juntos el evento Kidzania, y a los cuales les debería más de 200 mil pesos a cada uno, mientras que a Anette Michel más de 250 mil pesos y a Cuburu 80 mil pesos, por un evento en Veracruz que nunca le fue liquidado: "Anette fue muy lista y le puso un ultimátum y le dijo necesito que me pagues lo que me debes". Al parecer, con todos usó el mismo Modus Operandi.

Finamente, el exparticipante de Quiero Cantar, para salvarse de pagarles, les decía que volviendo del evento les pagaba, pues el cliente disque le daba largas, hasta que de la nada solo dejaba de responder, y afirmó que solo tuvo éxito porque era amigo de muchas celebridades y confiaban en él, señalando que aún faltan celebridades de nombrar: "Son muchos. Es un fraude muy grande. Yo la verdad lo aprecio mucho, pero no ha hecho lo correcto. No quería ventilarlo pero tengo amigos del otro lado afectados".

Va a haber una demanda colectiva. Todos los que mencioné crearon un chat para poder exponer las pruebas suficientes, porque no les daba contrato. Afortunadamente tienen como evidencia las fotos y videos de los eventos", concluyó Gabo.

