¡La destrozó! Susana Zabaleta hunde a Angélica Rivera tras su regreso a Televisa

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Susana Zabaleta, continúa demostrando que es una detractora de Angélica Rivera tras su paso por la política de México y luego de haberla criticado mientras aún era primera dama, ahora nuevamente se le fue encima. En un reciente encuentro con la prensa, la originaria de Coahuila mostró su descontento por el triunfal regreso de 'La Gaviota' a la pantalla chica.

Como se recordará, Angélica se había mantenido alejada de los foros de televisión desde hace 17 años, debido a que tras casarse con el presidente Enrique Peña Nieto, no había podido realizar ningún nuevo proyecto. Durante el sexenio del priísta, Susana fue una detractora fiel de la actriz, pues afirmó que cualquier personalidad que prueba suerte en la política "se pudre" y se olvida de todas las promesas que hacen.

Aunque ya pasaron varios años desde ese momento, durante el encuentro que sostuvo con distintos periodistas para hablar de su nueva etapa musical junto a Rodrigo de la Cadena, Zabaleta no evitó señalar a la prensa por su forma de buscar opiniones sobre los temas del espectáculo: "Espero que no me pregunten de Yolanda Andrade, Aracely Arámbula o 'La Gaviota'". Y al mencionar el nombre de Rivera, la soprano añadió:

Nos la dejó venir por seis años. Ahora la ven ustedes perfecta. ¡Qué cosas!”, expresó la artista de 60 años.

La también escritora y presentadora mexicana, quien ha manifestado que no le caen muy bien las actrices de telenovela, continuó con sus declaraciones contra la exprimera dama de México: "Que si la Gaviota, ahora protagonista... qué tal que nos la dejó ir seis años, y luego ustedes la alaben otra vez. Solo en México pasan esas barbaridades", comentó en referencia al retorno de Angélica como protagonista de la serie Con esa misma mirada.

Se espera que en breve, Rivera pueda responder a las duras críticas que hizo Susana en su contra. Por otra parte, Zabaleta hizo referencia a la forma en que ha decidido blindar su noviazgo con el creador de contenido, Ricardo Pérez, quien es 30 años menor que ella, y fiel a su estilo, emitió un controversial mensaje para los medios de comunicación.

Si pongo mi amor en sus manos (reporteros), ¡ya valió madr...! Son especialistas en hacer que se ching... una pareja. ¡No la chin...! Miren a la Angelita (Aguilar) y al otro pobre pend...", declaró la soprano sin aclarar si se refería a Christian Nodal.

Fuente: Tribuna