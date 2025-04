Manelyk se ve obligada por Yina a quitarse la ropa; 'LCDLF All Stars' se une a su defensa

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- La reconocida influencer, Manelyk González, en su intercambio para Colombia, llegó con una enemiga predispuesta a hacerle la vida imposible, Yina Calderón, quien durante sus primeras 24 horas le armó tremendo drama y la obligó a quitarse la ropa delante de la cámara y de todos sus compañeros. Al esto ser transmitido a sus compañeros de La Casa de los Famosos All Stars, sin importar el equipo se unieron en su defensa.

Como pasó en la tercera temporada que estaba en curso una temporada de La Casa de los Famosos Brasil, que se fue de intercambio Dania Méndez, ahora, en esta emisión del 2025, Manelyk fue la destinada para ese intercambio, pero en esta ocasión a Colombia, y de dicho país al All Stars fue Melissa Gate, quien contrario a la influencer mexicana, fue recibida por todo lo alto entre aplausos y con todos queriendo tenerla de amiga.

Yina, que es de las más problemáticas en la ya mencionada casa, que incluso tenía fuerte enemistad con Melissa, desde que supo que era Manelyk la que iba a entrar, dejó en claro que en ella no tendría una amiga, debido a que ella había visto como trataba a la habitante Rosa Caiafa, que es colombiana, destacando que por ese motivo ella la pondría en su lugar, y desde que la exintegrante de Acapulco Shore llegó, le ha hablado mal, la ha querido correr de donde siempre se encuentran y la última, la obligó a que se desnudara ante todos.

El motivo de Calderón para hacer que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se quitara casi hasta la ropa interior, fue que supuestamente en el baño que comparten todos los habitantes, quedó manchado del periodo menstrual, y como Manelyk era la nueva y según ella, jamás había pasado, la culpó frente a todos, por lo que pidió a todas que la revisaran y la influencer se vio obligada a quitarse lo que traía puesto para demostrar que no tenía toalla femenina ni tampón.

Ante todos estos malos tratos de Yina, los altos mandos de Telemundo mostraron parte de dicho contenido a todos los habitantes del All Stars, lo cual provocó gran indignación en la mayoría, especialmente Luca Onestini, porque afirma que apenas y la conoce y no tiene un motivo, así que cuando se enlazaron, en su mayoría defendieron a Manelyk y el italiano le envió un mensaje de apoyo, para que sepa que no está sola.

Fuente: Tribuna del Yaqui