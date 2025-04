Salió herido: Actor de Televisa sufre asalto en la CDMX y termina con la mano ensangrentada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas, Salvador Zerboni, recientemente ha confirmado que fue víctima de la delincuencia, pues mientras que se encontraba ejercitando en un parque de la Ciudad de México, dos hombres lo asaltaron y trataron de robarle sus pertenencias. La estrella de Televisa confesó que se defendió como un reflejo al verse en peligro y terminó con la mano ensangrentada.

Desgraciadamente, la delincuencia en el país sigue creciendo y los asaltos se han vuelto muy comunes, incluso las celebridades han sido víctimas de amantes de lo ajeno, y aunque muchos han contado anécdotas divertidas de que se han salvado de ser asaltados por ser famosos, en el caso del exparticipante de Reto 4 Elementos no fue el caso, pues tristemente dos sujetos se abalanzaron sobre él para robarle sus cosas.

Zerboni contó su historia en el programa De Primera Mano, en la que narró que él estaba corriendo en un parque con los audífonos puestos, cuando vio a dos muchachos haciéndole señales, por lo que este decidió detenerse para ver que querían, cuando trataron de arrebatarle sus cosas: "No sabía yo si querían una foto o algo porque traía los audífonos. Me señalaban. Cuando volteé, uno intentó arrancar la cadena, el otro el teléfono"

El primer eliminado de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que por reflejo se defendió y comenzó un forcejeo entre los dos delincuentes y él, yéndose al suelo entre empujones y jalones, que señaló que pasó tan rápido que ni sintió cuando se lastimó la mano y cuando estos se fueron solo se la vio cubierta de sangre: "Fue muy rápido. No entendí si me pegaron, les pegué. Salieron corriendo al final de la historia. Me quedé con mis cosas. No pasó a mayores, solo traigo la mano un poco sangrada. Alcancé a pegarle a uno. Ni tiempo me dio para verles la cara".

Con un poco de más humor, Zerboni declaró a Gustavo Adolfo Infante que por suerte no estaban armados, ya que si él ve un arma entrega todas sus pertenencias. Finalmente, señaló que era una tristeza que sus agresores eran menores de edad que deberían de estar en secundaria: "Si veo un arma, se me caen los calzones, les doy todo lo que tengo. Dos chamacos, aparte de 12 o 14 años, un susto de aquellos. Gracias a Dios que estamos bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui