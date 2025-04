"Soy inocente": Aleska Génesis niega haber pagado para que le otorgaran el perdón por robo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la modelo e influencer Aleska Génesis apareció ante diversos medios de comunicación para presumir su inocencia al asegurar que el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, le otorgaría el perdón apelando a la ley, tras haberla acusado por el robo de relojes de alta gama y una fuerte suma de dinero en 2024. Durante su breve encuentro con la prensa, la venezolana no dejó de asegurar que es inocentes.

Horas antes de que Aleska apareciera frente a los reporteros, había trascendido la información de que las dos partes llegaron a un acuerdo económico en Miami, donde presuntamente la venezolana estaría obligada a regresarle a Rodríguez Borgio la cantidad de 10 millones de dólares. Sin embargo, la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars aseguró que esto no era verdad:

El señor Javier Rodríguez Borgio tomó la decisión de otorgar el perdón. Obviamente, una decisión unilateral, yo he comprobado mi inocencia, incluso he demostrado a través de las pruebas que soy inocente, y realmente qué bueno que este señor haya respetado las leyes, la justicia, y haya respetado el hecho de que obviamente soy inocente".

Con respecto al mencionado convenio que se estaría realizando en el país norteamericano, la expareja de Nicky Jam refutó: "Mira, yo no tengo que llegar a ningún acuerdo con nadie porque yo soy inocente. Él tomó la decisión… Eso es mentira, eso no tiene nada que ver, yo he demostrado aquí mi inocencia, y la presión mediática. Además, yo pedí protección ante la justicia, ante la Fiscalía, me la otorgaron… me han dado una protección la semana pasada".

En este sentido, Aleska indicó que a raíz de esta resolución a su favor, el acusador no puede tomar represalias en su contra: "Se abrió una carpeta de investigación en su contra, ese señor no me puede amenazar, no me puede hacer nada, ni a través de terceros, y hoy por hoy, ya que tenemos todo a nuestro favor, él ha tomado la decisión de otorgar ese perdón, no tiene nada que ver con Estados Unidos".

Y reiterando que ha quedado libre de cualquier señalamiento negativo por este caso, subrayó: "El día de hoy se está otorgando un perdón, Así que vamos a tener una audiencia donde se va a ratificar, y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, pero por ahora siento que al fin se está haciendo justicia". Al respecto de si ha considerado iniciar un proceso por daño moral y así poder resarcir el daño que ha sufrido por este asunto legal, Aleska refirió:

En estos momentos yo me estoy concentrando en lo que va a pasar hoy porque quiero mi libertad, quiero mi paz, quiero que me devuelvan mi pasaporte, ya más adelante voy a pensar… si voy a tomar medidas o no".

Y sobre su situación con la cadena Telemundo, debido a que fue detenida tras su salida del mencionado reality 24/7, Aleska explicó que buscará llegar a un acuerdo, pero resaltó que ha vivido momentos muy duros a raíz de esta situación: "No ha sido fácil lo que yo he vivido... estos días he estado llorando, he estado mal, he estado en una depresión horrible porque sentía que no había justicia… pero hoy por hoy me siento mucho más tranquila porque sé que Dios está poniendo su mano en esto".

Finalmente, Aleska aseguró que ya no ha recibido mensajes intimidatorios, y todo fue gracias a la denuncia de este hecho. "Las amenazas se pararon después que recibí la protección de la Fiscalía, y ahí no hubo más amenazas… Sigo protegiéndome, pero estoy más tranquila. Sé que la Fiscalía en este país está haciendo lo que debe hacer, la ley se está cumpliendo, y ya me otorgaron medidas de protección", concluyó.

Fuente: Tribuna