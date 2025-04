Traición a Alicia Villarreal: Melenie Carmona manda un amoroso mensaje a Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El músico estadounidense, Cruz Martínez, hace un par de horas reapareció en redes sociales junto a la joven cantante, Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal con Arturo Carmona, a dos meses de la denuncia que la cantante de rancheras interpuso en su contra por presunta violencia intrafamiliar. La joven fue tachada de traicionar a su madre, pues le mandó amoroso mensaje a su padrastro pese a las declaraciones de la exvocalista de Grupo Límite.

A pesar de que el también productor ha permanecido alejado de la vida pública tras la señal que la 'Güerita Consentida' hizo en pleno concierto, la cual destapó la difícil situación que enfrentaba, el integrante y productor de los Kumbia Kings se hizo presente para celebrar una fecha muy especial, el cumpleaños de Melenie, del cual ha formado parte desde que ella era tan solo una nila de solo un par de años.

A través de su cuenta de Instagram, Martínez envió un emotivo mensaje en el que describió a la joven como la persona que cambió su existencia desde el momento en que sus caminos se cruzaron: "Hoy celebro el regalo más grande que la vida me ha dado: tú. Desde el instante en que llegaste, cambiaste mi vida para siempre. Con tu luz, tu fuerza, tu ternura y tu sonrisa, me enseñaste lo que significa el amor verdadero".

Cruz y Melenie intercambian amorosos mensajes. Instagram @mtzcruz

Acto seguido, el músico destacó que Melenie es una mujer "increíble, inteligente, valiente, hermosa por dentro y por fuera". Y señaló: "Me llena de orgullo verte crecer, luchar por tus sueños y convertirte cada día en una versión aún más maravillosa de ti misma. Hoy quiero que recuerdes que no hay límites para ti. El mundo es tuyo, baby girl. Naciste para brillar, para dejar huella, para amar y ser amada con todo el corazón". Finalmente, Cruz expresó: "Nunca olvides lo especial que eres. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Con todo mi amor, ¡Feliz cumpleaños, Baby Girl!".

A la publicación, que está acompañada con un carrusel de fotos donde se evidencia la estrecha relación que existe entre ambos, pues la exparticipante de Juego de Voces no dudó en responder de una manera afectuosa: "Love you to the moon and backk (Te amo hasta la luna y de regreso)". Como es de esperarse, hay quienes están criticando severamente a la joven y la acusan de no apoyar a su madre.

La relación entre la primogénita del actor de Televisa y Cruz Martínez ha sido objeto de atención debido a la delicada situación que denunció Alicia Villarreal sobre su matrimonio con el líder de Kumbia Kings. Debido a que la joven no se ha pronunciado abiertamente sobre el caso, ha sido blanco de críticas, por lo que la intérprete salió en defensa de su primogénita y destacó que ella ha sido su gran apoyo en este momento.

