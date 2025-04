"Absurdas y falsas": Jean-Claude Van Damme así responde a acusaciones de trata de personas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido actor y experto en artes marciales, Jean-Claude Van Damme, ha sido señalado por presuntamente haber sostenido relaciones sexuales con cinco mujeres que habrían sido víctimas de trata de personas en Rumania, del que sería parte, pues se dice que estaba enterado de su procedencia. No obstante, mediante su portavoz, el actor ha desmentido categóricamente tales versiones, clasificándolas como "ridículas y sin fundamento alguno".

De acuerdo con medios de comunicación rumanos y franceses, los testimonios emergieron como parte de una investigación sobre una red de explotación sexual activa en Europa del Este. Las mujeres habrían asegurado que los encuentros con el reconocido actor de Hollywood, ocurrieron en Cannes, aunque aún no se ha confirmado si el actor tenía conocimiento de la situación en la que se encontraban, pese a que muchos han afirmado que sí.



Patrick Goavec, representante del actor, emitió un comunicado en su defensa, donde asegura que la estrella del cine no desea hacer comentarios porque todo es un simple invento: "Hemos tenido conocimiento de artículos que hacen referencia a una supuesta aventura en Cannes que involucra al señor Jean-Claude Van Damme. Él no desea hacer comentarios ni dar crédito a este rumor, que es tan insólito como infundado".

Hasta el momento, no se han formulado cargos oficiales ni en Francia ni en Rumania, pero las autoridades mantienen abierta la posibilidad de profundizar en el caso. Si se comprobara algún tipo de participación, la estrella de Contacto Sangriento y Doble Impacto, podría enfrentar repercusiones legales, incluyendo ser citado por la justicia o incluso enfrentar un proceso penal por posible complicidad.

Nacido en Bruselas en 1960, Van Damme se convirtió en un ícono del cine de acción en las décadas de los 80 y 90. Películas como Contacto Sangriento (1988), Doble Impacto (1991) y Soldado Universal (1992) cimentaron su fama mundial. Apodado 'Los Músculos de Bruselas', destacó por su destreza física y su presencia carismática en pantalla.

Sin embargo, su vida personal ha sido turbulenta: ha enfrentado múltiples divorcios, problemas con las drogas y controversias públicas. En una entrevista en 2015, confesó haber consumido cocaína en el pasado, aunque aseguró haberse rehabilitado. Van Damme ha contraído matrimonio en cinco ocasiones y es padre de tres hijos. En los últimos años, ha reducido su exposición mediática, enfocándose en proyectos más discretos y apariciones en eventos cinematográficos.

Mientras las autoridades rumanas continúan recopilando información, el equipo del actor asegura que todo forma parte de un intento por perjudicar su imagen pública. Por ahora, Van Damme no ha emitido declaraciones personales adicionales, aunque allegados indican que podría emprender acciones legales contra quienes lo difaman. El caso ha provocado reacciones encontradas en redes sociales: mientras sus admiradores lo respaldan, organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan una investigación clara e imparcial.

Por ahora, la figura de Jean-Claude Van Damme permanece en el centro del debate, y su reputación podría verse impactada dependiendo del rumbo que tomen las pesquisas en los días venideros.

Fuente: Tribuna del Yaqui