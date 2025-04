¿Ángela Aguilar, embarazada? Christian Nodal cambia de idea y dice estar listo a ser padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inesperadamente, Christian Nodal en una de sus más recientes entrevistas con los medios de comunicación, cambió de idea y declaró que a sus 27 años de edad está listo para ser padre, despertando rumores de un posible embarazo de Ángela Aguilar, que sería su primer hijo en común juntos. Cabe recordar que hace semanas, pese a que ya es padre de Inti Nodal, que tuvo con Cazzu, aseguró que no quería tener hijos aún porque era muy joven.

Antes de presentarse en la Plaza de Toros México, Nodal brindó entrevistas a varios medios de comunicación, como a Venga la Alegría, en el que la presentadora, Flor Rubio, le cuestionó sobre una próxima paternidad con Ángela, este lo negó, alegando que estaban muy jóvenes para tener hijos: "No, yo creo que, estamos muy jóvenes, todavía estamos muy jóvenes. Yo creo que con los años y cuando sea el momento y felices de la vida".

Como era de esperarse, ante estas declaraciones, los miles de espectadores de TV Azteca e internautas a los que les llegó dicho fragmento de la entrevista, se lanzaron en contra del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, alegando que estaba olvidando que ya es padre de una niña al lado de Cazzu, y que cuando estaba con Belinda era mucho más joven y le pedía tener hijos antes de casarse, asegurando que era un "desobligado".

Aunque el creador de Adiós Amor no dio respuestas a estos nuevos ataques en su contra, después de presentarse en Texcoco, dio otra entrevista, en la que afirmó que él está listo para ser padre al lado de la hija de Pepe Aguilar, que se refería a que ella era la que estaba muy joven y aún no desea bebés: "No, no señor, yo creo que en algún futuro, Ángela está muy joven, estamos disfrutando el amor y creo que eso va a pasar, de que va a pasar va a pasar, pero sí tenemos que disfrutar más tiempo, disfrutar la vida, conocernos más, encontrar más, y cuando ella esté lista yo estoy listo".

Hasta el momento, la reconocida intérprete de temas como Gotitas Saladas, se ha mantenido al margen de todas las declaraciones que ha dado a la prensa su esposo, y mucho menos ha externado si tiene deseos de convertirse en madre pronto o en un futuro más lejano, pero se espera que muy pronto, la joven cantante del regional mexicano decida abrirse un poco más con la prensa como lo está haciendo Nodal.

Fuente: Tribuna del Yaqui