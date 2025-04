Ester Expósito cuenta la verdad de su 'pelea' con Paris Jackson, hija de Michell Jackson

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Ester Expósito realizó una visita a la Ciudad de México con el propósito de presentar una colección de ropa para la temporada primavera-verano con la marca Desigual de la cual es embajadora; además, la española presentó la nueva campaña Not a Doll, y no desaprovechó el momento para dejar en claro su inconformidad hacia las críticas que se siguen haciendo sobre los cuerpos ajenos.

En una entrevista para Venga la Alegría, la actriz española aseguró que las artistas no son muñecas y que no deberían de vestirse para la gente si no para ellas mismas. "Parece que a veces a la sociedad se le olvida que crecemos, cambiamos". De esta forma, mostró su apoyo para combatir el llamado Body Shaming, el cual hace referencia a la burla de la apariencia del cuerpo de los demás, lo que provoca que la persona que esta siendo victima del ataque se sienta avergonzada de si mismo, suceso que en la actualizad es bastante normalizado.

Ester luciendo en su presentación. /Créditos: Instagram @televisa_espectaculos

En su llegada a la ciudad y en su encuentro con los medios, Ester también tuvo la oportunidad de aclarar algunos rumores, entre ellos la polémica con la modelo y actriz estadounidense Paris Jackson y el supuesto enfrentamiento entre ambas. En ese sentido, la ex de Alex Speitzer desmintió la situación y afirmó que era algo inventado ya que nunca existió una tensión entre ambas y asegura que se mostraron incómodas porque las grabaron por mucho rato.

La gente, pues intentando enfrentar a mujeres o distorsionar cosas para hacer ruido, los medios de comunicación para conseguir clickbait y más visitas”.

Mientras que en una entrevista exclusiva que dio al medio Hightar, Expósito dio a entender que no le molestaría una colaboración con la hija de del famoso excantante Michell Jackson por lo que mencionó que con todo el morbo de la situación entre ambas, sería muy divertido y un buen movimiento comercial por parte de la marca, reafirmando que no existe ningún problema entre ambas y reflejando su buena intención ante calmar la situación.

Por otro lado hoy viernes 11 de abril, la española afirmó por redes sociales que se encontrará en la Boutique Desigual Perisur de la Ciudad de México a las 18:00 horas, marca exclusiva de Palacio de Hierro, en donde regalaran copias firmadas del libro fotográfico de la campaña, extendiendo la invitación a llegar temprano para poder tener un ejemplar. Sin dudarlo una agradable visita tener a la famosa actriz tocando tierras mexicanas.

Fuente: Instagram: @vengalaalegria y X@HIGHXTAR