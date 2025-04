Familia de Daniel Bisogno se reúne sin su ex tras 'pleito'; hacen confesión sobre herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas salió a la luz que la familia de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacios, exesposa del conductor, estaban pasando por un momento tenso en su relación debido a que existiría un supuesto pleito por el tema de la herencia. Por lo anterior, su hermana Ivette Bisogno tuvo que dar la cara a la prensa y sorprendió a todos haciendo una fuerte revelación ante las cámaras.

Recientemente, diversos reporteros captaron a la hermana de 'El Muñeco' llegando a las instalaciones de Televisa, donde su hijo estudia actuación, y al inicio se resistió a ser entrevista: "No, es que no ha comido, no es que ¿qué me van a preguntar?", dijo tratando de evadir a los medios. Luego algunos integrantes de la prensa se le acercaron y le dijeron que ella era quien debía desmentir y confirmar los rumores sobre el pleito con Riva Palacios, ella dijo:

Ah no, no hay ningún problema, todo va muy bien".

Como se recordará, Ana María Alvarado expuso que había estallado la tensión entre la exesposa de Daniel y sus hermanos, porque la mujer presuntamente quiso tomar posesión de todos los bienes de su ex pese a que no hay testamento y argumentó que su hija Michaela era la única heredera. Sin embargo, Ivette le contó a la prensa que esta información es errónea: "Solo son rumores, no hay... todo está marchando en orden", dijo.

Y cuando los reporteros le mencionaron el nombre de Cristina y el rumor de estar distanciados con ella, la hermana de Daniel dijo: "Sí, todo está bien, no hay ningún problema, hasta el momento no, gracias a Dios". Asimismo, Ivette resaltó que todos están buscando la protección de su sobrina Michaela: "Claro, ella es lo principal", dijo la hermana del conductor de Ventaneando.

Además, Ivette dijo qué pensaba acerca de que se siga especulando sobre su hermano, que está por cumplir 2 meses de fallecido: "Sí, pero ya estamos acostumbrados a que inventen cosas, no nos extraña y lo principal es la niña, quiero que quede bien claro". Finalmente, al ser cuestionada sobre si ella o su hermano Alex estaban peleando parte de la herencia, la mujer dijo: "No, exactamente, clarísimo".

Cabe resaltar que hace algunas horas, Alex Bisogno presumió que se habían reunido en familia, incluyendo a Charly Moreno, expareja de Daniel, y lanzó una indirecta ante los rumores de pleito con su excuñada por la herencia: "Ayer nos reunimos para recordarte. Lloramos, nos reímos y te extrañamos tanto... Tú nos hiciste familia y esa es la verdadera herencia que nos dejaste. Te amamos y te recordamos todos los días".

