Galilea Montijo sufre inesperada muerte y Televisa queda en shock con mensaje del más allá

Ciudad de México.- La famosa presentadora, Galilea Montijo, continúa acaparando la atención de la prensa, no solo porque tiene un par de días sin aparecer en el programa Hoy, sino porque además estremeció a todo su público con un mensaje del más allá. Y es que tras haber sufrido la dolorosa muerte de su padre en 2021, el señor decidió comunicarse con ella de forma espiritual, situación que dejó en shock a todo Televisa.

Resulta que en la reciente transmisión del programa Netas Divinas, tuvieron en el foro al especialista espiritual Felipe Henríquez, quien se pudo contactar con familiares fallecidos de las conductoras. Por ejemplo, a Natalia Téllez le dio un mensaje de parte de su fallecida madre: "Viéndote, hace un rato, una señora que me dijo que es tu madre, me dijo 'si supiéses lo que se enoja con su maternidad', me dijo 'ella piensa que si yo estuviése ahí le daría consejos, pero yo la influencio, por eso es importante que ella sepa que la influencio' cuando te dan estos corajes, nosotros estamos conectados todo el tiempo con ellos", le dijo Felipe a la conductora.

Téllez confirmó que las palabras que le decía el especialista le hacían sentido porque sí se fustra mucho por no tener a su madre al lado ahora que ella ya es mamá. En ese sentido, Felipe añadió: "No debes de pensar que tú vas a faltar a tu descendencia, no, para nada, los espíritus nos influencian y nos escuchan, escuchan nuestras emociones", dijo, dejando a Natalia al borde del llanto.

Mensaje del más allá para Galilea Montijo

Antes de retirarse del set, el especialista señaló que él se había enterado que había una cuarta conductora y le explicaron que sí es así, pero que en ese momento Galilea no estaba en el foro: "¿Hay una cuarta no?". Seguidamente, Henríquez compartió que el papá de la famosa, don Gustavo Montijo, se había comunicado con él para darle un mensaje que la conductora tenía que saber: "Vi a un señor que creo que era su padre".

Se me pone chinita la piel, me dijo 'falta una y soy su padre, ojalá le llegue el mensaje de que estoy bien'".

El elenco de Netas Divinas se conmovió al escuchar las palabras que el papá de Galilea le envió: "Ay qué padre, se acaba de morir, hace 2 años, si estuviera aquí estuviera a la chille y chille", expresaron Daniela Magún y Consuelo Duval. Sin embargo, al parecer, estas conductoras no conocían que la tapatía no era cercana al hombre que le dio la vida, pues no le perdonó nunca que haya sido un padre ausente gran parte de su vida.

A pesar de tener muy pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, pues me entristece por supuesto su partida", dijo Gali en Hoy cuando murió su papá víctima de Covid-19.

Y aunque los últimos años de vida del señor Montijo, la mamá de la conductora retomó su relación con él, ella nunca estuvo de acuerdo: "Solamente ellos saben sus historias, ahí yo no me metí, solamente quise ver feliz a mi mamá siempre, porque fue el amor de su vida y es la única que me preocupa ahorita porque sí está muy mal", dijo ante las cámaras del matutino.

El papá de Galilea Montijo murió en 2021

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable