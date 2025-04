Hospitalizan de urgencia a conductora de TV Azteca; teme por su vida: "Nos desean el mal"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y periodista, quien trabajó durante décadas en TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de que anunciara que se encontraba hospitalizada de emergencia desde el pasado fin de semana. Sin embargo, eso no fue lo único que impresionó a su público, pues resulta que la presentadora dejó entrever que teme que alguien esté intentándole hacer daño.

Se trata de la reconocida Lolita de la Vega, quien usó su cuenta de Facebook para publicar un extenso mensaje donde informó de su recaída de salud, acompañada con una imagen donde aparece en la cama del nosocomio; la conductora explicó que aún no le han confirmado el padecimiento que la aqueja, pero dejó entrever que no descarta la idea de que fue algo provocado.

Gracias mil a quienes me han preguntado por mi salud. El fin de semana pasado me la pasé en el hospital y sigo con todo tipo de análisis", inició Lolita.

En ese sentido, Lolita explicó que por fortuna ahora se encuentra mejor: "Afortunadamente, ahí la llevo, y parece ser que no es grave, gracias a Dios. A pesar de algunas malas intenciones, Dios nuestro señor no me deja de su mano", añadió. Sin embargo, sus últimas palabras provocaron grandes especulaciones, pues hizo un fuerte señalamiento, destacando que, al igual que Lucía Méndez, se encontraba enferma y no era algo fortuito.

Casualmente, tanto Lucía como yo acabamos en el hospital. Aquellas personas que nos desean el mal, no se olviden que el karma existe... ténganlo muy presente. Si Dios está conmigo... ¿Quién contra mí?", culminó.

Aunque este mensaje ha tranquilizado un poco a sus incondicionales, cabe mencionar que su notable cambio físico también ha generado comentarios en sus últimas apariciones públicas, reflejando el cariño y atención del interés público. Sin embargo, hay que recordar que Lucía ya se encuentra mejor de salud, luego de haber enfrentado complicaciones con un reciente contagio de Covid-19.

Lolita cuenta con una trayectoria de más de 34 años en radio y televisión. Es conocida por ser precursora en la apertura a la pluralidad en los medios de comunicación, especialmente a través de su exitoso programa Hablemos Claro, que se emitió por más de una década consecutiva. Además, a finales de 2024, Lolita salió del aire en TV Azteca después de que cancelaran el programa informativo que conducía, Frente a Frente.

De la Vega también es reconocida por su estrecha relación con la fallecida Sasha Montenegro, a quien brindó apoyo en momentos complicados y desempeñó un papel importante al ser madrina en su boda con el expresidente José López Portillo.

Lolita de la Vega es cercana a Lucía Méndez

Fuente: Tribuna