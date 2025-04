Imelda Tuñón suple a Ivonne Montero en obra: La actriz de Televisa dice no está preparada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Ivonne Montero, durante una entrevista se enteró que será la joven histrionista, Imelda Garza Tuñón, la que sea encargada de suplirla en obra de teatro, después de que saliera de esta peleada con su productor. Inesperadamente, la estrella de Televisa dio una opinión clara y contundente sobre el porque cree que la joven no está preparada para ese personaje en específico.

Hace un par de semanas, el productor Antonio Escobar, quien se encuentra a cargo de la obra de teatro, Busco Al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, despotricó en contra de Montero, quien formó parte de las artistas principales de la puesta en escena, afirmando que era "caprichosa" y "conflictiva", a lo que la actriz simplemente desestimó lo dicho. Con respecto al lugar vacante que deja en la producción, se acaba de confirmar que será Garza Tuñón la que sea vista en su personaje.

Ante esto, cuando Ivonne fue captada por la prensa de Venga la Alegría, le cuestionaron su opinión sobre la integración de a exnuera de Maribel Guardia, a lo que respondió que es una estrategia del productor para atraer más publico y eso s bueno, además de darle una oportunidad a la joven que merece como todos: "Son estrategias también, que cualquier puede tener para tener un público cautivo. No es una personalidad quien yo siga, con la que esté preocupada que le pueda pasar, que le vaya bien, es una jovencita que está incursionando y que tiene mucha responsabilidad".

Pero, con respecto a si está lista para dicho personaje, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que consideraba que no estaba lista y quedaba fuera de casting en condiciones normales, pero no por falta de talento, sino de edad, ya que señala que todos los personajes son de una edad ya madura en el que se tiene mucha experiencia en el amor: "Efectivamente, está fuera de casting en ese sentido, por la edad, porque son mujeres maduras, mujeres que han tenido en el amor, mucha experiencia, que han tenido sus tropiezos, sus aciertos, y cada una va ahí a contar su experiencia".

Finalmente, la exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, destacó que no tiene nada que opinar de manera personal sobre esta situación, ya sea que le agrade o no la integración de la viuda de Julián Figueroa, pues no se cree con la autoridad moral o profesional de hablar de ello positiva o negativamente: "No opino nada, la verdad es que no opino nada porque no estoy en posición dé, podría estar en contra de muchas cosas, a favor de muchas cosas, pero para que opinar, porque no es algo que yo tenga la obligación, ni moralmente ni calificada para decir está bien o está mal".

Fuente: Tribuna del Yaqui