¿Le fue infiel? Angelique Boyer 'ventanea' a Sebastián Rulli en 'Hoy' tras 10 años juntos

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Angelique Boyer, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en la que no dudo ni un segundo en 'ventanear' a Sebastián Rulli, el reconocido galán de novelas con el que tiene 10 años juntos, con respecto al hecho de la fidelidad y el porque han estado en una relación sentimental por una década, ¿acaso revela que le fue infiel?

Después de varios años como colegas en melodramas como Teresa y Lo Qué La Vida Me Robó, Angelique y Sebastián confirmaron su relación sentimental en el año del 2015. Desde ese momento, ambas celebridades año con año han demostrado que están en la misma página, que se aman como el primer día y cada que pueden hacen algo para fortalecer esos lazos de amor que sienten el uno por el otro.

Al ser considerada una pareja sólida e ideal, durante su paso por la alfombra roja de una obra de teatro, el reportero Sebastián Reséndiz les cuestionó sobre la infidelidad de Gabriel Soto hacía Irina Baeva, a lo que entre risas, Angelique 'ventaneó' que Rulli le es 100 por ciento fiel "Pues mira, lo traigo bien agarradito", señalando su zona viril, a lo que el actor entre risas agregó: "El otro secreto es que haya amor". Ante la insistencia de que pensaban, Rulli declaró que no diría nada: "Mira NPI (ni pu... idea), yo no estaba ahí, yo no sé nada".

Hablando más seriamente sobre esta situación, los actores del remake de El Extraño Retorno de Diana Salazar, declararon que ellos en su secreto de ser una pareja sólida, unida y fiel, es debido a que sienten un amor mutuo importante y grande, que se respetan y ha hecho que no se separen y sigan sorprendiéndose manteniendo la chispa viva de su romance de una década: "Lo importante es que haya amor, confianza y respeto. Eso es lo que realmente importa".

Finalmente, la pareja reconoció que a lo largo de su tiempo juntos, ambos han hecho muchas demostraciones de amor sincero, puro, y sobre todo de confianza mutua, como el hecho en que el actor de El Dragón la llevo a Las Maldivas, pero en secreto, pidiendo que el trayecto lo recorriera con ojos cerrados, sin elegir maleta ni nada, y que solo se encargara Rulli, mientras que la estrella de 3 Veces Ana aceptó ir a un viaje con él en motocicleta: "Se aventó un viaje en moto conmigo, cinco mil kilómetros detrás de mí, confiando plenamente. Eso es lo que yo llamo amor a lo grande".

Fuente: Tribuna del Yaqui