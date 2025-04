¿Lucía Méndez, intubada y grave? Padre de 'Checo' Pérez revela estado de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El empresario Antonio Pérez Garibay, que es mayormente conocido por ser el padre del piloto de autos de carreras más famoso de México, Sergio 'El Checo' Pérez, recientemente ha salido a aclarar el actual estado de salud de la querida actriz y cantante, Lucía Méndez, después de que fuera hospitalizada de emergencia hace casi una semana, ¿acaso está intubada y grave la actriz de Televisa?

El pasado miércoles 9 de abril, en Sale el Sol informaron de último momento que la reconocida actriz estaba internada y con oxigenación en el Hospital Español en la Ciudad de México. Los informes que se dieron en ese momento, era que la gran diva mexicana tenía Covid-19, y al día siguiente, el jueves 10 de abril, en Venga la Alegría aseguraron que estaba vigilada muy de cerca porque sus "pulmones presentan daño".

Ahora, para finalmente aclarar con más firmeza lo que sucede con la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, Antonio, que es señalado como el nuevo novio de 'La Méndez', se presentó en el matutino de Imagen TV para asegurar que afortunadamente está fuera de peligro y estable, y que dicha información la obtiene de su asistente, Pati Padilla: "Estamos al pendiente, bendito sea Dios está muy bien. Quien está al pendiente es su asistente Pati Padilla, y me está reportando y está estable

Con respecto a si es verdad que está grave y tuvieron que intubarla porque no podía respirar, Antonio declaró que no era verdad, que por fortuna estaba bien, pero que sí tiene problemas con los pulmones y debe recibir oxígeno, pero nada tan grave o aparatoso como se dice: "Lo que se está comentando de la entubada, y lo grave, no, y está estable todavía, solamente el oxígeno, y hay que esperar a que salga e invitarla a cenar".

Cabe mencionar que en Todo Para La Mujer, el programa de radio de Maxine Woodside, se contactó con el médico de la cantante y este aseguró que Lucía no tiene coronavirus, sino una neumotitis que se genera después de haber contraído dicha enfermedad y para ayudar a sanar le tienen el oxigeno, pero que no está intubada ni corre riesgo de estarlo: "Estoy tratando a la señora Lucía Méndez por una infección, una neumonitis, que es como una neumonía secundaria al Covid. Está con oxígeno, pero no ha estado intubada ni en riesgo de estarlo. La tenemos con oxígeno en todo momento".

Fuente: Tribuna del Yaqui