Maribel Guardia así se vengaría de Imelda Garza Tuñón por no invitarla a misa de Julián

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Maribel Guardia finalmente ha llegado a su límite en el pleito que sostiene con su exnuera, la actriz Imelda Garza Tuñón, debido a que es la propia joven que ha externado que su exsuegra cobró venganza de ella con toda la serie de dimes y diretes, y que no la invitara a la misa de aniversario luctuoso de su esposo, hijo de la actriz y cantante, Julián Figueroa. El 9 de abril del 2025, se cumplieron dos años de su muerte.

Al parecer, además de los temas legales, la actriz de Corona de Lágrimas y la joven viuda de Julián, tendrían un desacuerdo emocional muy grande, ya que según lo dicho por la propia Maribel, ella no fue invitada a la misa del segundo aniversario luctuoso de su hijo, a lo cual, la actriz de la obra La Sirenita, se limitó a agradecer que ella y su hijo están unidos y la misa fue para conmemorar lo bueno de quien fue su esposo: "Gracias a Dios, seguimos José Julián y yo juntos. Seguimos recordando bonito a Julián y le estamos haciendo esta pequeña ceremonia para conmemorarlo".

Con respecto a si pudo hablar con la costarricense sobre la misa y el tema de José Julián Figueroa, Imelda entre risas mencionó que la actriz de Televisa la bloqueó de todas las redes sociales y pues no cree que pueden arreglarse personalmente, por lo que todo queda en manos de abogados: "Ya no he hablado con ella, es que la verdad, ya me bloqueó, entonces no creo que vaya a haber más comunicación, pero por medio de los abogados todo se puede resolver".

Con respecto a las amenazas que ha recibido, presuntamente por parte de Nabila León, declaró que tomaría acciones legales, afirmando que están seguros que es ella, por los números que ha usado y que también tienen miembros de su familia, que han sido parte de las amenazas en este caso: "Entonces, híjole, pues ya dimos con ella, ya sabemos que es ella, vamos a ver la manera de poner una denuncia en conjunto porque está amenazando con armas de fuego y es bastante peligroso".

Finalmente, sobre las amenazas en contra de la esposa de Marco Chacón, Imelda de manera contundente afirmó que se deslinda "completamente e incluso yo no tengo idea de qué amenazas se refiera", recalcando que sería incapaz de violentar así a Maribel o a quien sea: "Yo jamás le he mandado ninguna amenaza, no se lo mandaría y tampoco exhortaría que lo hiciera alguien más. De verdad, es que es la abuela de mi hijo, entonces no me parece padre. Yo viví bastante tiempo, como 2 o 3 semanas en terror, y de verdad no es bonito".

Fuente: Tribuna del Yaqui