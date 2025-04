"Que se quede con el niño": Esto dijo Maribel Guardia tras 'perder' batalla con Imelda Garza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 2 meses que comenzó la problemática, al menos de forma pública, entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tuñón, luego de que la actriz costarricense denunciara a la joven por presuntos malos tratos hacia Juliancito Figueroa y comportamiento indebido. Para mala suerte de la reconocida famosa, las autoridades fallaron a favor de la viuda de Julián Figueroa y ahora tiene varias semanas sin ver a su nieto.

A raíz de esta situación, la también conductora de Televisa no la estaría pasando nada bien y se dice que ella misma ha declarado que decidió "bajar la guardia" en su pleito legal con Garza. De acuerdo con la periodista Maxine Woodside, la costarricense expresó que desea poner fin a las disputas relacionadas con la viuda de su hijo, incluyendo la parte económica.

Y es que como se recordará, hace apenas unos días los abogados de la joven denunciaron la posible falsificación de la firma en el testamento del hijo de Maribel, insinuando que la famosa querría quedarse con el botín. No obstante, Maxine dijo que platicó con ella y esto le dijo: "Mira, yo no necesito dinero, yo no quiero el dinero de Julián, yo ya bajé la guardia, ya no voy a discutir nada ya, que se quede el niño, tiene que estar con su mamá", habrían sido las palabras de la costarricense.

Maribel Guardia ya no seguirá peleando por su nieto

Según refirió la comunicadora, el único interés de Maribel siempre fue proteger la integridad de José Julián, único descendiente de Julián Figueroa: "Yo nunca quise quedarme con el niño de ninguna manera, simplemente tenía yo que ver que ella estaba en malos pasos, y entonces, por ejemplo, cuando destrozó la camioneta, si ha ido el niño ahí no sabes qué mal le hubiera ido, porque la camioneta quedó destrozada, no sirve para nada, pérdida total", habría agregado Maribel.

Por último, Maxime mencionó que la también presentadora no luce del todo bien con este problema que la colocó en medio del escándalo. "Afectó a Maribel, porque, pues sí se le ve su carita triste, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que acaba de perder un hijo, ¿verdad?, y pues todo este chismarajo que se armó la ha afectado, pero también sirvió porque ahora las autoridades ya están al pendiente de Imelda Tuñón”, subrayó.

