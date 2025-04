Televisa, en shock: Tras muerte de Memo del Bosque, Vica Andrade toma drástica decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios de esta semana, Televisa y el mundo del espectáculo en México se vistieron de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del actor y productor Memo del Bosque, quien desde hace varias semanas había estado luchando por su vida después de una recaída en el cáncer. Pese a que la familia ha sido muy hermética tras confirmarse esta noticia, ha trascendido una inesperada decisión que tomó su esposa Vica Andrade.

Como se recordará, el extrabajador del Canal de Las Estrellas y Telehit perdió la vida este lunes 7 de abril, tras padecer un agresivo cáncer en al menos dos ocasiones. Hay que recordar que Memo fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2017 y salió avante de la enfermedad, tras someterse a un trasplante de médula ósea. Sin embargo, a inicios de este 2025, se informó que Del Bosque sufrió una recaída, por lo que nuevamente ingresó al hospital.

Memo del Bosque falleció a inicios de esta semana

Vica Andrade toma drástica decisión

Aunque ni Vica ni la familia de Memo han compartido más información sobre cómo será despedido el realizador de programas, fue el periodista Álex Kaffie quien filtró todos los detalles del funeral. A través de su canal de YouTube Sin Lisonja, el reconocido conductor de espectáculo develó que Del Bosque no tendrá una despedida de cuerpo presente en México, pues su esposa ha decidido organizar su funeral en el país vecino.

Específicamente, el último adiós de Memo será en Texas, donde pasó sus últimos meses con vida: "No vendrá a México a que se le rinda de cuerpo presente, una despedida. Todo ocurrirá en Brownsville, Texas. Allá serán las honras fúnebres", expuso el 'Villano de los espectáculos'. Sin embargo, Kaffie explicó que no se ha enterado si los restos del productor serán cremados o sepultados, pues ha preferido no hacer preguntas imprudentes a sus seres queridos.

Sobre el día en que se realizará el funeral, Kaffie apuntó: "El sábado la familia y amigos más cercanos que puedan viajar tendrán la oportunidad de darle el último adiós". En ese sentido, el periodista lanzó una petición a Vica Andrade, la viuda de Memo, para solicitarle que les permita despedirse de Del Bosque a la distancia:

Con todo el respeto, desde luego, pero a las personas que no podamos viajar, tal vez nos permita con algún libro donde podamos escribirle, o incluso mensajes de voz para los que estamos en deuda con Memo del Bosque", dijo el periodista, quien trabajó con el fallecido en Telehit a través del programa Guau.

Vica Andrade realizaría el funeral de Memo del Bosque en Texas

