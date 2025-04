Víctimas de Andrés Roemer así reaccionan a la extradición del exejecutivo de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dos de las presuntas víctimas del empresa y exdiplmático mexicano, Andrés Roemer, acaban de dar una entrevista en la que exponen su más sincera reacción a la extradición que aceptó realizar el sistema de justicia de Israel hacía México, para que el exejecutivo de TV Azteca pueda tener su proceso legal tras las rejas y se lleve justicia a su caso. Lo acusan de abuso y violación.

Después de cuatro años bajo investigación y dos de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidiera su extradición ante las cinco órdenes de aprehensión en su contra, el pasado jueves 10 de abril, el Tribunal Supremo de Israel determinó que el amparo que pidió el exdiplomático le sea negad y sea extraditado a México para enfrentar los delitos de abuso sexual y violación en su contra de manera inmediata. De las 60 mujeres que presentaron cargos, solo cinco siguen con el proceso.

De esas cinco mujeres, la actriz y bailarina, Itzel Shanaas, brindó una entrevista para hablar del caso de Roemer, señalando que ella se enteró que hay denuncias desde antes de su nacimiento lo que significan decenas de más víctimas y décadas de violencia, por lo que ve esto como un avance importante para que nadie quede absuelto de la justicia: "Por supuesto que es un avance importantísimo, por supuesto que es un paso hacía la justicia, por supuesto es un montón de miedo".

La segunda en pronunciarse fue Montserrat Ortiz, otra víctima, que en su entrevista externó que todo hombre puede cometer cualquier acto de violencia contra la mujer, y no porque sea empresario debe quedar libre o descartado como culpable, por lo que afirma que este "es un primer paso a la verdad y la justicia". En su testimonio, recordó que cuando le dijo a su jefa de lo que le hicieron, no hizo nada y por el contrario, le dijo que mejor no se quejara porque así era Andrés.

Había un modus operandi, insisto, como en este ejercicio de poder, en la invitación, en el amedrentamiento, en el ofrecimiento de algo, y luego en la forma tan brusca que presuntamente cometía sus actos de violencia sexual", declaró la abogada que representa a las víctimas.

Finalmente, Itzel recalcó que para ella es importante llevar justicia a este caso, pues desea que nadie más vuelva a ser su víctima y no pase por lo que ella paso: "El que hace cuatro años no haya tocado a una más, es una justicia que logramos nosotras". Por su parte, Montserrat señaló que esto es un mensaje para que se sepa que no habrá impunidad y todas pueden encontrar justicia en sus casos: "Si se consigue una sentencia condenatoria podríamos conseguir que esto sea un mensaje de no repetición y no impunidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui