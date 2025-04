Yuri no soportaría a Ángela Aguilar: Filtran audio "perturbador"; dice su vida está maldita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida cantante, Yuri, pese a que la defendió en el pasado, en realidad no soportaría a Ángela Aguilar, debido a que hace poco en redes sociales se filtró un audio "perturbador", en el que dejaría en claro que la joven esposa de Christian Nodal, solo llevaría maldiciones a su alrededor. Aparentemente la también estrella de Televisa cree que meterse en matrimonios es lo peor del mundo.

Siendo reconocida por grandes éxitos que se volvieron como un himno al amor o al desamor, o como las favoritas de las fiestas para bailar, tales como Detrás de Mi Ventana o El Apagón, Yuri ha sido de las pocas personas que han salido a defender públicamente a la menor de los Aguilar a tal grado de que decidió regrabar una de sus más reconocidos y exitosos temas con la polémica cantante que se llevó miles de críticas.

La también actriz, que apareció en melodramas como La Fea Más Bella, ante las críticas que recibió por darle la oportunidad a Ángela y cantar juntas La Maldita Primavera, declaró que ella era una mujer que no juzga a los demás y no rechaza el talento por las polémicas personales: "Es una niña que va para arriba. Es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida. Yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: 'Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella', perdóname, no, cero".

Fue mediante el canal de YouTube de Javier Ceriani, en el que se filtró un audio, que desestimaría las declaraciones que hizo a favor de Ángela en Ventaneando tras su dueto, pues en este se puede escuchar como dice que en la vida de las amantes solo hay maldiciones: "No mi amor, las queridas nunca van a dejar de ser queridas y aparte la biblia dice que las amantes traen maldición a su vida, porque estás destruyendo un hogar".

Finalmente, en el mismo audio, se escucha que dice que una vez que se es amante la realidad es que no se dejará de ser plato de segunda mesa e insistió que solamente le llegarán cosas malas a esas personas: "Las queridas, queridas son. Plato de segunda mesa, de ahí no vas a pasar mi amor y aparte, lo que te acarreas". Aunque no dice el nombre de la hija de Pepe Aguilar, como la joven fue acusada de meterse entre Nodal y Cazzu, creen que esto también iría contra Ángela. Aun ninguna ha reaccionado a esto.

Fuente: Tribuna del Yaqui