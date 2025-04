Cambios en Televisa: Galilea Montijo y Andrea Legarreta dejan 'Hoy' y presentan al reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta dejaron en shock a todos sus seguidores y fans, debido a que este viernes 11 de abril ambas salieron del aire del programa más exitoso de Televisa: Hoy. Sí, las dos presentadoras más importantes del elenco abandonaron la transmisión del programa durante la más reciente emisión y la productora Andrea Rodríguez Doria tuvo que presentar a su reemplazo.

La primera en no presentarse a trabajar en Hoy fue la conductora tapatía Galilea Montijo, debido a que desde el día jueves no se le vio al aire en el Canal de Las Estrellas. Sin embargo, se desconoce cuál es la causa que motivó a la exnovia de Cuauhtémoc Blanco a ausentarse del programa, pues ya tiene varios días que no publica nada en sus redes sociales. Es probable que Montijo se haya adelantado a tomar las vacaciones por la Semana Santa.

Y pese a que 'La Gali' ya estaba ausente, este viernes 11 de abril otro elemento sumamente importante faltó en el matutino y se trata de la exesposa de Erik Rubín. Sí, Andrea tampoco acudió a trabajar al foro 16 de Televisa San Ángel y esto desató la preocupación de sus seguidores. Cabe resaltar que al igual que Montijo, Legarreta tampoco ha revelado el porqué no pudo estar presente en el foro del matutino.

Galilea y Legarreta no estuvieron en 'Hoy'

Ante la ausencia de dos pilares en el programa Hoy, la productora de la emisión tuvo que llamar a una conductora reemplazo y en esta ocasión la encargada de integrarse al elenco de forma interina fue la actriz Marlene Favela. La originaria de Durango comenzó su carrera en Televisa siendo parte del melodrama Por tu amor y consiguió su primer protagónico en el 2002 con el exitoso melodrama Gata Salvaje.

Luego, Favela hizo otros melodramas como Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, Amor real, El Privilegio de amar, El Manantial y La esposa virgen. Tras no contar con exclusividad en Televisa, también ha podido trabajar en otras cadenas como Telemundo, donde realizó El Zorro: la espada y la rosa, Los herederos Del Monte, Corazón apasionado y también la serie El Señor de los Cielos.

Marlene Favela fue conductora invitada de 'Hoy'

Fuente: Tribuna