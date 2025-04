Elisa Beristain expone la traición de Javier Ceriani; lanza amenaza y busca censurarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que se viene una verdadera guerra de dimes y diretes, debido a que Elisa Beristain acaba de dar una entrevista muy reveladora en la que expuso la traición de su excolega, Javier Ceriani, o al menos según la versión de ella sobre el que los llevó a estar enemistados y no poder verse ni en pintura. Por su parte, el tan polémico comunicador, lanzaría amenaza en contra de su examiga y televisora que la entrevistó, buscando censurar su verdad.

El 2024 marcó el final de Chisme No Like, uno de los programas más odiado por los artistas y celebridades, dado a su naturaleza de exponer chismes o verdades incomodas del mundo del espectáculo, desde influencers en ascenso hasta importantes cantantes, actores y demás, como Pablo Montero, Galilea Montijo y muchos más. Según informes, esto se produjo por una pelea entre sus presentadores, Elisa y Javier, que parecían ser los mejores amigos.

Ahora, tras varios meses de esta ruptura tan inesperada, Beristain decidió romper el silencio y contar su verdad para las cámaras de Estrella TV, dado a que aceptó hacer una entrevista a Said para el programa El Interrogatorio, en el cual habló sobre el motivo de la disolución del proyecto y las que ella considera unas terribles traiciones por parte de Ceriani, su polémico compañeros, que creó su propio canal de YouTube.

Pero, lo que debería de estrenarse este sábado 12 de abril, se deberá posponer, o al menos eso informó la cuenta de Instagram de Chamonic3, pues señaló que Ceriani llamó a la cadena de televisión para dejar muy en claro que si sacaban imagenes de Chisme No Like demandaría porque aún era de su propiedad, y que si hacían mención de su nombre o alusión a su persona, aunque no digan que se trate de él, también pondrá demanda en contra de la cadena y de todos los que estuvieron en dicha entrevista, entre ellos Elisa.

Al parecer, para asegurarse de que realmente no se pueda proceder legalmente a lo que sea que se hable en dicha entrevista, los altos mandos del canal decidieron que sus abogados revisen el material previamente grabado antes de sacarlo al aire, para ver que podría generarles problemas o si es que pueden transmitirlo con la tranquilidad de que cualquier demanda no proceda realmente y estén a salvo.

