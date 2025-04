¡Entérate!: Creadores de 'The Last of Us 2' nunca pensaron en reemplazar a Bella Ramsey

Comparta este artículo

Vancouver, Canadá.- Desde un inicio la elección de la actriz británica Bella Ramsey como la famosa Ellie, causó entre los fanáticos del videojuego una gran división, en su mayoría pensaban que no era la correcta para el personaje, puesto que aseguraban que no se parecía en lo absoluto a la versión que ellos conocían. Sin embargo, a pesar de todo con el tiempo y una vez que concluyó la temporada uno de The Last of Us 2 todo parece indicar que la intérprete de Lady osita en Game of Thrones se ganó más que un par de corazones.

Ahora, con respecto a segunda parte recientemente de acuerdo a GamesRadar, el co-creador de la serie y director creativo de los videojuegos originales, Neil Druckmann, afirmó que nunca pensaron en reemplazar a Ramsey. Además, agregó que ha visto crecer a la actriz quien pasó de los 17 a los 21 años. A su vez, agregó Druckmann que cuatro años para alguien que se encuentra en una etapa tan temprana realmente es significativo. De hecho, contó que en la actualidad Bella es hasta más grande que la versión mayor de Ellie.

Asimismo, el programador señaló que nunca se trató del físico puesto que el enfoque era más el corazón y el alma. Por otra parte, comentó que Bella lo hizo tan bien que al mirar sus ojos puedes ver esa madurez. De igual forma según información extraoficial, para Neil fue un gran reto la segunda entrega porque el tamaño del videojuego que no encajaría en una sola temporada. Por lo que en realidad no sabe la cantidad de temporadas que se necesitan para llegar al final.

Fanáticos del videojuego pensaban que Bella Ramsey no se parece en nada a Ellie

A su vez, el hombre que participó en Jak X: Combat Racing resaltó que es una misión difícil complacer tanto a los fans del videojuego como a los que prefieren su versión televisiva. Sin embargo, afirmó que lo sí se puede hacer es contratar a los mejores profesionales y dejarles hacer un excelente trabajo, así como también no enfocarse en los seguidores sino en la historia que se quiere compartir.

Finalmente, se espera que se estrene este domingo 13 de abril del 2025 a través HBO y Max; hay que tomar en cuenta que contará con siete episodios y saldrán semanalmente. El rodaje ocurrió en Vancouver, ciudad canadiense muy próxima a Seattle, la ciudad de Estados Unidos. Tendrá nuevos personajes como Abby interpretada por Kaitlyn Dever y Dina interpretada por Isabela Merced.

