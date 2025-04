Karime Pindter aparece en Coachella 2025; canta 'Bad Romance' a todo pulmón con Lady Gaga

Comparta este artículo

Indio, California.- La reconocida presentadora e influencer, Karime Pindter, se encuentra acaparando tendencias en redes sociales, debido a que acaba de compartir un video en el que aparece desde el Festival Coachella 2025, en donde causó gran furor al cantar Bad Romance a todo pulmón en la presentación de Lady Gaga que también ya es tendencia por los temas que presentó.

Desde el pasado viernes 11 de abril de este 2025, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, han estado viralizándose videos de la impresionante presentación que dio la reconocida cantante que es denominada como 'The Mother Monster'. Como es de esperarse con una artista de su talla y que tienen millones de fans que adoran su trabajo, no han dudado en señalar su show como el "mejor de la noche".

Gaga, a lo largo de su presentación interpretó varios de sus más exitosos temas, que fueron responsables de la gran fama mundial que goza hoy en día y la ha hecho acreedora de varios premios Grammy e incluso de un Premio Oscar, tal como lo fue Bad Romance y Just Dance, en el que regresó a vestir sus estrafalarios atuendos. Pero, pese a que dichas canciones fueron coreadas a todo pulmón por los presentes, lo que causó el gran revuelo en redes sociales fue su interpretación de Abracadabra, el sencillo más famoso de su nuevo álbum, hasta el momento.

Además de Lady Gaga, otra celebridad que se está llevando las tendencias en redes sociales por su asistencia al impresionante festival anual, es Karime, que hoy en día está en la cima de su carrera gracias a La Casa de los Famosos México, la cual mediante su cuenta de Instagram ha compartido una serie de videos que maravillaron a sus millones de fans en el concierto de la creadora de Poker Face.

En dicho material, se puede ver a la exparticipante de Acapulco Shore mientras que dice que ella es una gran fan de la cantante y presume lo cerca que está. De igual manera grabó el momento en el que brinca y canta con todo lo que tiene Bad Romance y Born This Way, terminando con un coro a la cantante en el que le grita que es toda una reina, una gran artista y por supuesto toda una madre, haciendo referencia a su apodo, ya que sus fans son sus 'Little Monsters'.

Fuente: Tribuna del Yaqui