Los memes de Luis R. Conríquez tras destrozos en palenque por prohibición de narcocorridos

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de Luis R. Conríquez no ha dejado de estar en tendencia en todas las redes sociales y medios de comunicación después del escándalo que se armó durante su presentación en el Palenque de Texcoco. Resulta que los asistentes a este show causaron destrozos en el inmueble después de que el cantante originario de Sonora no interpretara nigún narcocorrido o corrido bélico.

¿La razón? El oriundo de Caborca acató las instrucciones de las autoridades del Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2025, quienes prohibieron la interpretación de temas que hicieran alusión o enaltecieran al crimen organizado. Desafortunadamente, la decisión de Luis sobre no incluir narcocorridos en su presentación no fue bien recibida por el público, que a los pocos minutos de que iniciara el show se comenzó a quejar.

Ante la negativa de los asistentes por el reportorio que estaba interpretando, Conríquez señaló: "Es la primera vez que estoy en un palenque sin cantar corridos, así que nos acomodamos o nos enfiestamos, o a ver qué hacemos, vamos a ponerlos las pilas". Sin embargo, los asistentes continuaron reclamándole, por lo que él respondió contundente: "Ni modo oiga, ¿va ir a sacarme del bote usted?, nos vamos a poner románticos, es lo que hay".

Destrozos en concierto de Luis R. Conríquez desatan los memes

Debido a que el famoso cantante de corridos como Presidente se resistió a interpretar estos temas, de inmediato comenzaron los abucheos y los fans lanzaron los primeros objetos hacia el escenario, el cual después de unos minutos acabó destrozado. Pese a que personal de seguridad trató de frenar las agresiones, asistentes del show bajaron hasta donde estaban los instrumentos y los destrozaron por completo.

Asimismo, hubo enfrentamientos entre personal del staff y los fans de Luis que estaban enfurecidos por su decisión de no cantar narcocorridos en este inmueble. Como era de esperarse, las imágenes de lo que ocurrió en el Palenque de Texcoco se volvieron virales de forma inmediata en las diversas plataformas, e incluso no faltaron los memes sobre esta fuerte controversia que enfrentó R. Conríquez.

Cabe resaltar que el intérprete sonorense confirmó después de esta controversia, que está entrando a una nueva etapa en su carrera, en la cual buscará no hacer apología al narco: "Entramos a una nueva etapa, mi gente. Sin corridos y todo eso, se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa’ delante. Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante, en cualquier artista, plebes".

Fuente: Tribuna