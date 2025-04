"Me secuestró y golpeó": Andrea González acusa a conductor de 'Ventaneando'; filtra prueba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presentadora de Televisa mexicana, Andrea González, recientemente decidió alzar la voz ante la violencia que vivió en una relación pasada, y ante las cámaras lanzó una severa acusación en contra de un famosos reportero de Ventaneando, afirmando que la secuestró y golpeó, por varias horas, después de que supuestamente trató de terminar la relación, y filtró pruebas del maltrato.

En el canal de YouTube de Javier Ceriani, se presentó Andrea para hablar sobre el momento en el que su vida cambió por completo y conoció el terror, mediante la sección Mujer Con Alas. La conductora mexicana declaró que cuando estaba estudiando Ciencias de la Comunicación se enamoró de un hombre que le prometió la luna y las estrellas, pues ya tenía experiencia en la carrera, sin embargo, lo único que recibió fue abusos, maltratos y golpes, de los que quedó impunes.

Andrea, que actualmente trabaja para Univisión, confesó que su agresor se trató de Felipe Reyna García, el cual es uno de los reporteros más reconocidos del vespertino anteriormente mencionado. En ese momento Andrea tenía 19 años, y estaba enamorada de la idea del amor y más porque todo comenzó como un romance de ensueño hasta que los celos aparecieron: "Empezó a ser extremadamente celoso, pero a un nivel enfermizo. Empezó con este tema de: '¿A dónde vas tan arreglada?, ¿Ese tipo quién es?, ¿Por qué lo saludas de besito y abrazo?', cosas tan misóginas que ahora detecto".

Andrea compartió una foto de cuando denunció. Internet

La presentadora le aseguró al expresentador de Chisme No Like, que cuando ella trató de terminar con él, este se puso como loco y bajo los efectos del alcohol decidió privarla de su libertad y la mantuvo horas en un de su familia ubicado en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde la golpeó y dejó terriblemente herida: "Venía tomado y me dijo: 'Tú y yo vamos a hablar'. Me llevó a un departamento que era de su familia , y me mantuvo secuestrada por varias horas".

No me dejó salir de ese departamento. Se dedicó a insultarme, patearme. Me encerró. Empezó a decirme que yo no era nadie y en un momento dado me dio un puñetazo en el rostro. Provocó que el ojo se me cerrara. Yo necesitaba atención médica y no me dejaba salir. Yo solo buscaba cómo salir de ahí", agregó.

González declaró que tras varias horas de un terrible maltrato, logró salir de ahí y gracias a su madre y hermano fue a denunciar legalmente lo que le había pasado a manos del colega de Pati Chapoy, pero que desgraciadamente, su caso no logró avanzar y a 25 años de los terribles hechos, el reportero de TV Azteca sigue libre y sin ninguna consecuencia, debido a que jamás fue detenido ni tuvo sanción alguna.

Fuente: Tribuna del Yaqui