Papá de Daniel Bisogno queda en la calle tras su muerte; ex del conductor querría herencia

Ciudad de México.- A punto de que se cumplan 2 meses del doloroso fallecimiento de Daniel Bisogno, siguen saliendo a la luz detalles sobre cómo quedó la dinámica familiar después de que el conductor no dejara testamento. Aunque la hermana del famoso ya desmintió un pleito por esta situación, diversos periodistas siguen afirmando que sí hay una disputa por la herencia del querido exintegrante del programa Venga la Alegría.

La primera en hablar acerca de esta situación fue Ana María Alvarado, quien mencionó que presuntamente Cristina Riva Palacio estaba buscando acceder al testamento para proteger a su hija Michaela. En una reciente transmisión en su canal de YouTube, la periodista reconfirmó esta información: "La exesposa Cristina, debido a que ya estaba divorciada, ella, ella, legalmente no tiene derecho a nada, por ser la mamá de Michaela va a luchar y está luchando por todas las canicas".

Acto seguido, 'Anita' filtró que la familia Bisogno no se quedó de brazos cruzados y presuntamente, el padre de Daniel ya ha iniciado acciones legales para no quedar desprotegido tras la muerte de su hijo, quien se encargaba de mantenerlo: "Ya hay cierto distanciamiento con todos los familiares, cuando antes se llevaban bien, ya metieron abogados y no fue Álex Bisogno, fue el papá de Bisogno, quien metió abogados".

Él va a pedir la pensión y el dinero que se le daba, no quiere todo, nada más quiere algo para vivir porque ya es un señor grande y Daniel lo mantenía", dijo Alvarado.

Exesposa de Daniel Bisogno buscaría quedarse con su herencia

Quien también habló acerca de la disputa que hay por la herencia de Daniel fue el reportero Gabo Cuevas, asegurando que Cristina Riva Palacios es quien estaría provocando los problemas: "Se sabe por ahí que la familia de Daniel, es decir, su mamá, papá y hermanos, están muy preocupados porque no saben qué va a suceder, todos tienen claro que la heredera es Michaela, pero tengo entendido que la exesposa de Daniel tiene otros planes diferentes a los que la familia tenía o tiene".

De acuerdo con lo que dijo Gabo en el programa Dulce y picosito, la exesposa de Dani no solo trataría de buscar el bienestar d su hija, sino que también buscaría quedarse con parte de su herencia: "Me enteré que Daniel seguía manteniendo a la mamá de Michaela a pesar de que ya no eran esposos y esta situación a la familia de Daniel no le parece, porque la señora quiere obtener dinero de los bienes de Daniel y ellos como familia no están de acuerdo".

Hermana de Daniel Bisogno desmintió pleito

Cabe resaltar que hasta este momento, Cristina Riva Palacio no ha salido a hablar de estas acusaciones, por lo que permanecen en calidad de especulación. Sin embargo, hace unos días Ivette Bisogno, hermana de Daniel, aseguró que era falso que estuvieran peleando por este tema: "Solo son rumores, no hay (pleito)... todo está marchando en orden", dijo a diferentes medios.

