Pati Chapoy descubre secreto que Daniel Bisogno se llevó a la tumba y se desquita con Pedro

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Pati Chapoy, ha estado dando mucho de que hablar por sus abruptos en pleno programa de TV Azteca, como su molesta al haber descubierto un impactante secreto que el difunto conductor y amigo, Daniel Bisogno, guardó celosamente y se llevó a la tumba. La polémica periodista de los espectáculos se desquitó con Pedro Sola, y lo regañó en en vivo.

Chapoy en los últimos días ha estado dando mucho de que hablar, pues en vivo de Ventaneando ya ha estallado en contra de dos de sus colegas más reconocidos. Primeramente contra el difunto actor de Lagunilla Mi Barrio, ya que se confirmó que pese a pasar dos años entrando y saliendo de hospitales por su delicado estado de salud y problemas hepáticos, murió intestado, o sea, que no dejó un testamento para exponer su última voluntad.

La reconocida líder de los espectáculos en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, al enterarse de esto se mostró furiosa, especialmente porque dice que esto solo deja desprotegida a su única hija, Michaela Bisogno, destacando que fue una irresponsabilidad de su parte: "Te voy a decir una cosa... El señor Daniel Bisogno no dejó testamento y dejó desprotegida a su hija, así es que... y aquí teníamos a Daniel Bisogno que hablaba maravillas de su hija".

Esto causó que la líder de Ventaneando se volviera viral en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, en el que criticaron que se molestara con Daniel por un tema tan personal como este. Pero, ahora, una vez más se está haciendo tendencia en redes otro regaño a sus colegas, en esta ocasión el aún vivo Pedro Sola, con el cual se desquitó por supuestamente no ver las entrevistas que realiza para el programa y su canal de YouTube.

Debido a que supuestamente no vio la entrevista que Chapoy le hizo a Bisogno y que se expusiera que otras más tampoco, le advirtió que debía de ver la que saldrá este fin de semana con Susana Zabaleta, recalcando que habría consecuencias de no ver por completo el material que subirá a su canal de YouTube: "La tienes que ver y te voy a tomar la tarea, el lunes que regresemos al programa, me vas a decir tú de qué se trató la entrevista. No le puedes adelantar, la tienes que ver toda. El lunes te lo voy a preguntar al aire".

Fuente: Tribuna del Yaqui