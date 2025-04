Perdió la voz: Miguel Bosé sufre terrible muerte y se filtra emotiva carta de despedida

Comparta este artículo

Madrid, España.- Después de enfrentarse a una dura enfermedad por la que desgraciadamente perdió la voz, el reconocido cantante y actor, Miguel Bosé, también se vistió de luto al sufrir la terrible muerte de su madre, Lucía Bosé, que se dijo tenía Covid-19, pero se desconoce las causas. Ahora, tras varios años enfrentando tan complicadas situaciones acaba de filtrar emotiva carta de despedida que le arrancó lágrimas a millones de fans.

Bosé, hace más de seis años fue diagnosticado con Afonía, problemas en sus cuerdas vocales que le impedían cantar al nivel que estaba acostumbrado, por lo que se retiro pensando que jamás volvería a los escenarios, sin embargo, este 2025 está de vuelta con el Importante Tour. Por este motivo, brindó una entrevista al periodista Pablo Motos, para su tan afamado programa de televisión, El Hormiguero.

Durante su conversación, el creador de temas como Morena Mía y Don Diablo, declaró que él al inicio estaba derrotado con el tema de su voz, pero que poco a poco se dijo que había algo más y tenían que dar con él, resultando que tenía razón y su problema no eran las cuerdas, sino una serie de infecciones que hacían que el tracto digestivo infectara el resto: "Se había formado un problema que había derivado en muchas cosas. Era una falta de cierre de cuerdas vocales, que no se habían cerrado bien. Te hacen una extracción de células madre del estómago, luego te las inyectan, se absorben y se colocan de manera natural".

Tras esto, mencionó que en todo el tiempo que tuvo tratamiento y buscaba recuperar su voz, también tuvo una lucha interna en la que peleó para deshacerse de su ego, ese personaje en él que lo estaba hundiendo con sus actitudes que sienten que no son buenas en la vida: "Tenía que quitarme mucha tontería de encima. Tenía que crecer mucho y simplificar toda esa cosa que hasta el momento era. Culpé a Bosé. Le dije ‘tú, que me has dado tanto, me has complicado la vida enormemente. Tú eres el culpable y ahora yo te desconstruyo".

El ego lo deshice, no sirve para nada. Te tengo en mi mano. No eres tú, soy yo el que tiene los pies en la tierra y ahora te comportas. Vamos por esto, Miguel", agregó.

Finalmente, el intérprete de Estuve A Punto Dé y Mayo, rompió en llanto cuando Motos le leyó la carta que le escribió a su madre Lucía, quien el pasado 23 de marzo, cumplía cinco años de haber perdido la vida, señalando que aún guarda muchos recuerdos maravillosos y sigue siendo difícil estar sin ella: "Querida mami, hoy se cumplen 5 años desde que te fuiste y aun tu presencia llena el aire. Lo llena todo. A veces de manera casi insoportable. Sigo bien, las cosas han vuelto a la normalidad casi por completo. Pero queda aún mucho camino que recorrer, mucho trabajo pendiente, atrasado", empieza la carta.

Tu luz nos acompaña, nos guía a diario a todos en la familia. Te echo/echamos de menos, muchísimo pero sabemos que sigues vigilándonos a todos de cerca. Hoy pensaremos en ti, te regalaremos palabras, recuerdos y muchas flores. Cuídate. Cuídanos. Te queremos cada día más. Un beso de parte de todos. Bendiciones", concluye la carta.

Fuente: Tribuna del Yaqui