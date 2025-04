"Por no cantar corridos”: Luis R. Conriquez reacciona a destrozos en Palenque de Texcoco

Comparta este artículo

Texcoco, Estado de México.- Después del tremendo problema que se ocasionó el pasado viernes 11 de abril en el palenque de la Feria del Caballo en Texcoco, cuando el cantante Luis R. Conriquez optó por no cantar música del género de corridos, decisión que previamente ya había avisado, sin embargo, en el evento el público terminó por invadir el escenario y hasta llegaron a producir destrozos, algo que inclusive quedó hasta grabado en video.

Ahora, el hombre de 29 años proveniente de Caborca, Sonora, salió a dar una pequeña declaración en redes sociales, aunque no duró mucho puesto que al poco tiempo eliminó lo que había escrito en su historia de Instagram: “Así las cosas por no cantar corridos, plebada”, señaló el intérprete de Presidente y Si no quieres no. Pero eso no fue todo porque hasta subió un video donde muestra todas las consecuencias de la furia de los fanáticos.

Por otra parte, no fue el único que se pronunció porque publicó un comunicado su manager Freddy Pérez, mismo que aclaró que el artista únicamente siguió el reglamento por parte del gobierno y a cambió le destrozaron instrumentos y equipo de audio. Además, añadió que a pesar de todo el cantante se encuentra bien, aunque sí dejó en claro que esperaba consecuencias para los responsables y de esa forma no se vuelva a repetir.

Comunicado de Freddy Pérez

De acuerdo con información de Infobae, el miércoles 9 de abril la Secretaría de Seguridad del Estado de México, emitió un comunicado de prensa donde se especificó que si se presentaban "casos de apología al crimen" en eventos musicales masivos podría haber graves castigos de hasta seis meses en prisión. No obstante, después Conriquez subió algo que impactó a algunos usuarios.

Entramos a una nueva etapa, mi gente. Sin corridos y todo eso, se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa’ delante. Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante, en cualquier artista, plebes”, aseguró el Cantaautor.

Fuente: Tribuna