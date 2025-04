¡Se hartó! Karla Esquivel manda mensaje tras críticas por exhibir agresión de Lety Calderón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz, Karla Esquivel, de nueva cuenta fue cuestionada acerca del incidente que vivió con Lety Calderón en los foros de Televisa, pues aseguró que la primera actriz le dio una cachetada real mientras estaban grabando la telenovela Mi amor sin tiempo. Debido a que ha recibido muchos ataques y críticas por exhibir esta presunta agresión, Karla envió un contundente mensaje a través de las cámaras.

Como se recordará, la también cantante reveló que, en una escena, Lety le dio una cachetada real en lugar de simularla, lo que sorprendió tanto a ella como al resto del elenco, y por si fuera poco, la reconocida estrella no se disculpó en ese momento. No obstante, luego Calderón admitió que el golpe fue real y expresó su arrepentimiento, mencionando que no fue intencional.

Desafortunadamente, Karla ha sufrido ataques por diversas internautas después de haber decidido contar su mala experiencia con Lety y durante su reciente encuentro con la prensa, envió un contundente mensaje a quienes han menospreciado su labor en la pantalla: "Pues mira… yo sé lo que soy, la gente que me conoce, la gente que ha trabajado conmigo sabe cómo me desenvuelvo en este medio, todo lo que he hecho para llegar a donde estoy", manifestó.

Además, Karla afirmó que aunque su carrera no es tan extensa, le ha costado ganarse un lugar en el medio: "Que a lo mejor para unos puede no ser mucho, puede ser insignificante, puedo ser alguien nueva que nadie había visto, pero yo sé lo que he hecho para llegar aquí. Entonces, pues, así como no me dejó enaltecer, tampoco me dejó caer con los con las críticas", recalcó.

Tras tomar con humor la situación que vivió con Calderón y decir que "espera" estar blindada para que no ocurra otro incidente igual en el futuro, la joven actriz se negó a aclarar cómo habían quedado las cosas con Lety: "Pues mira, ya no voy a tocar el tema de eso", dijo al respecto. Además, la famosa aprovechó las cámaras para enviar un mensaje de sororidad, invitando a sus detractoras a informarme más sobre este tema y ponerlo en práctica en todos los ámbitos de su vida.

A estas mujeres que no se quieren adentrar en la sororidad, pues dense un chapuzoncito, nada más volteen a ver a la mujer que tienen al lado y van a ver que hay que ser sororas, hay que ser feministas, o sea, hay que ser aliadas", dijo la joven de 28 años.

Y cuando la cuestionaron sobre Arleth Terán, quien había dicho que Karla "se equivocó de carrera" por quejarse de una cachetada, la joven respondió cómo le afectan este tipo de comentarios: "Siempre es complicado, recibir odio es complicado, pero hay que seguir, agarrarse de la gente que te ama y de sus raíces".

Fuente: Tribuna