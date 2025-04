Tiene incurable enfermedad: 'La Güereja' da triste noticia y conmociona a todo Televisa

Comparta este artículo

La famosa actriz y comediante, María Elena Saldaña, mejor conocida como 'La Güereja', recientemente brindó una entrevista en la que recordó que desde hace años lucha contra incurable enfermedad que padece su hija.

La primogénita de la actriz padece una condición llamada Trisomía 21, la cual es mundialmente conocida como el síndrome de Down, que desgraciadamente no es comprendido por muchos, y eso ha ocasionado que quienes lo padecen no sean tratados como el resto de las personas, siendo discriminados. La actriz de La Güereja y Yo, declaró que su hija sufrió con solo tres años de edad un evento muy desagradable por esta desinformación sobre la enfermedad.

La intérprete de 61 años dijo que en su momento llegó a sentirse discriminada dentro del gremio de comediantes por el tipo de humor que maneja, pues llegaron a decirle que ese tipo de bromas ya no harían click con el público, sin embargo, dijo que su trabajo la respaldó y no se sintió ofendida pues recordó la buena dupla que hizo con Benito Castro y el éxito que lograron con su personaje de ‘la Güereja”.

Lo que sí lamento fue la discriminación de la que su hija, quien actualmente tiene 28 años, sufrió cuando era apenas una pequeñita de tres años. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron en una escuela de natación. María Elena Saldaña tiene dos hijos, de los cuales, su primógenita, padece de Trisomía 21, una condición que es mejor conocida como síndrome de Down.

“En su momento, de mi hija, un día fui a pedir informes de una alberca de una gente muy conocida de este país. Entonces llegué a pedir y me dijeron: ‘Sí, tenemos lugar y no sé qué’, y les digo: ‘Mi hija empezó a nadar desde los meses. Tenía 3 años en ese entonces”, compartió.

Pese a que le dieron la primera clase, María Elena detalló que poco después, cuando fue a pedir más información, le notificaron que ya no había espacio en sus grupos.

“Llegué yo con mi cría y entrando al lugar este, le dieron la clase y todo y cuando fui a preguntar los horarios, y me dicen: ‘Estamos saturados’ y dice uno: ‘Ni modo’”, lamentó.

