Wendy Guevara, indignada, reacciona a caso Sara Millerey, mujer trans asesinada en Colombia

Comparta este artículo

Medellín, Colombia.- La reconocida influencer y actriz, Wendy Guevara, acaba de emplear sus redes sociales para compartir su tan indignada reacción al tan monstruoso caso de Sara Millerey, la mujer trans de 32 años que fue brutalmente golpeada, torturada y asesinada en Colombia por un grupo de personas que la arrojaron a un río en la comunidad de Bello. La estrella transgénero de Televisa exigió justicia.

Hace un par de días la comunidad de Bello en Colombia, quedaron impactados ante la falta de humanidad de un grupo de personas que golpearon brutalmente a Sara, le fracturaron ambas manos y ambos pies, para después arrojarla en una quebrada en Bello, donde la mujer luchaba por su vida gritando por ayuda, mientras se sacudía y aún con sus extremidades fracturadas intentaba salir para no ahogarse. Aunque lograron rescatarla con vida del agua, desgraciadamente sucumbió a sus heridas y perdió la vida en el hospital el pasado jueves 10 de abril.

El macabro evento ha dado la vuelta a todo el mundo, y llegó a las manos de la primera mujer trans en ganar un reality show, La Casa de los Famosos México, Wendy, quien a través de sus redes sociales reaccionó conmocionada, indignada y devastada por todo el horrible sufrimiento que pasó Sara: "Esto es un tema muy importante, ahorita vimos el video, la gente que la grabó en lugar de sacarla, de meterse con un chaleco, o hacer una cadena humana y es un video bien triste, fue una cosa horrible".

Guevara destacó que para ella eso que le hicieron a la mujer de 32 años es imperdonable y nadie merece que se le trate de esa manera, que nadie debe de atravesar por una situación tan horrible, asegurando que no hay persona que tenga el derecho de actuar así y debe de hacerse algo al respecto: "Dios mío, no sé por qué le hicieron eso, no le pueden hacer eso a nadie, así hayas hecho lo que sea, nadie tiene el derecho a hacerte eso, pobrecita".

La actriz de Un Amor Viejo En París, destacó que ella cuando vio el video pensó que fue un evento del pasado, pero después se lo pasaron seguidores para conocer su opinión, y por eso salía en ese momento a exigir justicia para Sara Millerey, y que detengan a las personas que le hicieron eso: "Ya había visto el video y la verdad primero pensé que se trataba de un video viejo porque se ven las imágenes borrosas, y luego me lo pasaron unas chicas de la comunidad y lo compartí, ojalá metan a la cárcel a los responsables".

Fuente: Tribuna del Yaqui