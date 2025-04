Al borde de morir: Actriz de Televisa cae en alcantarilla en CDMX y sobrevive de "milagro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Lisset, recientemente empleó sus redes sociales para hacer una denuncia pública, debido a que ella estuvo al borde de morir por culpa del mal mantenimiento de las calles, pues ella se cayó por una alcantarilla al ir caminando por las calles de la ciudad de México, asegurando que por su buena condición física es que sobrevivió de "milagro".

Fue mediante su cuenta de TikTok, que la reconocida histrionista declaró que quería hacer una denuncia pública, esperando que líderes del país, ya sea diputados, alcaldes, etc, atendieran su llamado para arreglar las coladeras, afirmando que su estado es deplorable y casi les cuesta la vida: "Esto es una denuncia a todas las alcaldías de la ciudad porque todas las coladeras están mal, de hecho el sistema de drenaje es una porquería, pero cuidado tengan mucho cuidado".

Según la exjurado de La Academia, gracias a que tiene buenos músculos y su fortaleza pudo sobrevivir y detener la caída, pero que de no ser así, pudo haber sido algo mortal o algo mucho más grave que solamente una serie de moretones y un fuerte raspón a lo largo de sus brazos: "Tengan mucho cuidado, gracias a mi fortaleza, gracias a mis músculos, este bisep me salvó la vida porque me fui completita en una falsa coladera".

Según lo relatado por la actriz de Lo Qué La Vida Me Robó, la alcantarilla no tenía una tapa como es debido, sino una sobrepuesta, que al pisarla se vino abajo con ella, pero dado a lo ya mencionado, logró salvarse y salir viva, pues no se fue hasta el fondo de esta: "Estaba puesto la tapa de concreto, pero yo pisé y me fui hasta abajo y me sostuve así, pero pudo haber sido un niño, una persona de la tercera edad, pudo haber sido alguien con discapacidad y es gravísimo".

Finalmente, la reconocida actriz declaró que ella en el pasado supo de dos hermanas menores de edad que les pasó justamente lo mismo, pero que por desgracia en su caso, ellas no lograron salir vivas de la situación y sus padres perdieron a sus dos hijas en el mismo momento: "Ya ha habido noticias en donde se han matado, dos chavitas, dos hermanitas si se acuerdan, salió en las noticias, una de ellas se cayó la otra por quererla salvar tampoco sobrevivió así que...".

Fuente: Tribuna del Yaqui